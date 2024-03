Mosquera má zase šťávu. Koubek mu našel novou roli, pomáhá Šulcovi

BLOG JONÁŠE BARTOŠE | Do sestavy se vrátil nenápadně, ale s o to větší razancí. Jhon Mosquera (33) oprašuje výkony, kterými držel pozici klíčového muže Michala Bílka v plzeňské titulové sezoně. Bilance 1+3 ze tří zápasů napovídá, že kolumbijský dynamit nachází ztracený šmrnc. Trenérský štáb Viktorie ho instaloval do nové ofenzivní pozice, která mu vedle střelce Pavla Šulce a chasníka Tomáše Chorého náramně sedí.

Jhon Mosquera naskočil v základu na Bohemce, kde Plzeň přešla do rozestavení 3-4-3. Krásně načechral balon Pavlu Šulcovi a patřil k důležitým mužům tříbodové sklizně z Ďolíčku. Proti Zlínu luxusním přímákem otevřel skóre a znovu připravil trefu pro Šulce. Asistenci pro nejlepšího střelce ligy zapsal i v sobotu v Pardubicích při brance na 3:0, která se později ukázala jako vítězná.

„Jhon je v dobré sportovní formě, vylízal se ze zápasu se Zlínem, který odnesl výronem kotníku. Jsme rádi, že se z toho dostal, vyléčil se brzy. Zdravotní indispozice, kdy v týdnu pořádně netrénoval, jeho výkon neovlivnila,“ chválil svého křídelníka trenér Miroslav Koubek.

Z hráče na okraji kádru se rázem stává muž, jaký táhl Plzeň k titulu v sezoně 2021/22. Plzeňský kouč oproti podzimu upravil rozestavení a dal Mosquerovi šanci na levém křídle. Postupem zápasů se to ukazuje jako velmi chytrý a povedený tah – kolumbijský rychlík sbírá body, pomáhá k výhrám a především poskytuje nutný servis rozjetému Šulcovi.

Ofenzivní trojka společně s hroťákem Tomášem Chorým se výborně doplňuje. Každý má jiné přednosti, ale vzájemně si vyhoví. Čím víc zápasů spolu hrají, tím víc jsou nebezpeční. Mosquera je nepříjemný agresivitou, ostrými, přesnými centry a výbušností na levé straně. Levačkou dokáže krásně trefovat i přímé kopy. Tomáš Chorý rozbíjí soupeřovy obrany, vyhrává souboje a udrží balony zády k bráně. A Šulc? Vyšvihl se do reprezentační formy a aktuálně patří k nejlepším ofenzivním borcům v lize. V Pardubicích mu „ukradl“ hattrick skvělým zákrokem Viktor Budinský.

Mosquera v nové útočné trojce našel šťávu a po zásluze dostává prostor. Vyplnil díru po zraněném Eriku Jirkovi, který měl velmi povedený podzim. Matěj Vydra, Jan Kliment nebo Jan Sýkora, další zkušení hráči do ofenzivy, nyní zůstávají v pozadí a musí čekat na lavičce.

Plzeň to měla v sobotu proti deseti v Pardubicích usnadněné. Domácím patří velký kredit za to, že zápas ani za stavu nula tři nezabalili. Trenér Radoslav Kováč dobře zareagoval změnou rozestavení a úpravou taktiky. Domácí následně udělali z utkání solidní drama a do posledních vteřin bušili do obrany favorita. Viktoria zvládla stoprocentně třetí zápas venku a odrazila nápor týmů, které bažily po jejím třetím fleku.