Krejčí by na EURO neměl chybět, je originál. Ale na základ to (zatím) není

Gólový přínos brněnského odchovance je výjimečný, nezpochybnitelný. Dělá ho originálním defenzivním hráčem, jehož čísla bedlivě sledují zahraniční celky. Třináct ligových zásahů v minulé sezoně, suverénně proměňované penalty, v aktuálním ročníku bilance 5+3. Krejčí si zejména při ofenzivních standardkách dokáže najít prostor pro zakončení, prosadí se i při doplňování akcí ze zadních pozic. V téhle činnosti může být i zajímavým žolíkem. Mužem, který rozsekne důležitý vyrovnaný zápas.

V aktuální formě nelze tolerovat jeho „mindy“, jakých je na hráče jeho kalibru příliš. Přesto tvrdím, že do české nominace na EURO patří. V současném rozpoložení ne do základu, ale pořád je podle mě výš než například Tomáš Vlček nebo Martin Vitík.

Navíc figuruje vysoko v očích Ivana Haška, který o dvacítce vyvolených do pole ve finále rozhodne. Uvědomuje si jeho přednosti, ze kterých chce vytěžit maximum. Také proto ho i přes slabou formu dvakrát instaloval do základu – v Norsku pro něj vymyslel návrat do středu zálohy, který se ale příliš nepovedl. Nešlo mu to ani na levém stoperu proti Arménii, nicméně brankou výkon významně povýšil.

Krejčího chce mít Hašek takřka za každou cenu v kabině, protože se nepodělá, navíc je využitelný do středu pole i vícero systémů. Šílenosti v rozehrávce může „vyzmizíkovat“, pokud s pokorou začne pracovat a na hřišti se bude chovat zodpovědně – ne jako neomylný, namistrovaný frajer.

Krejčí dostal v posledních týdnech několik facek, nesmaže rychlostní limity. Přesto má sílu, aby se z nezdarů zvedl. Nezapomínejme, kdo Spartu vytáhl před rokem k titulu, kdo unesl ohromný psychický tlak klíčových duelů.

Podobný pres se dá čekat v Německu. Proti Portugalsku, Gruzii nebo Turecku nebude prostor na chyby, což si snad i Krejčí dobře uvědomuje. Pokud se vrátí k základům své hry, nabere formu i sebevědomí, není vyloučené, že si pro turnaj udrží místo v základu. Teď tam nepatří, ale do nominace na EURO každopádně ano.