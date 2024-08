Dwehův extrémní posun. Vyřešil Hranáče, Plzeň nemusí hledat lídra

KOMENTÁŘ JONÁŠE BARTOŠE | Teprve před rokem, ve stavu personální nouze, si na něj vzpomněl Jan Trousil. Vytáhl ho do Plzně z druholigového Vyškova a reprezentant Libérie takřka okamžitě zapadl do základní sestavy. Vývoj a posun Sampsona Dweha je naprosto mimořádný, extrémní. Vyrostl v takového hráče, že mu trenéři po ztrátě Robina Hranáče svěřili centrální pozici uprostřed obrany. A on ji zvládl.