Plzeň v Evropě: Chci na United, hlásil střelec. Koubek chválil obrannou zeď

Pavel Šulc před odletem do Edinburgu by prošel kontrolou módní policie

Plzeň si došla pro skupinovou fázi Evropské ligy velice zkušeně. Hearts hrající pod dekou neuspokojivých výsledků z posledních týdnů nevymysleli téměř nic, nepomohlo jim ani zlepšení ve druhé půli. Postup tak zcela zaslouženě slaví Plzeň.

Ve chvíli největší krize tým podržel Marián Tvrdoň a následně po pěkné akci udeřil na druhé straně vítězným gólem Lukáš Červ. Viktoria vyhrála v Edinburghu stejně jako doma 1:0 a poprvé v době, kdy se hraje Evropská liga vedle Ligy mistrů a Konferenční ligy, okusí „prostřední“ evropskou soutěž.

„Jde o obrovský úspěch plzeňského fotbalu, jsme zase o jednu soutěž výš, šli jsme ze třetí evropské ligy do druhé. Čekají nás atraktivní soupeři, těšíme se na to, konfrontace s takovými týmy může naše mužstvo zase posunout,“ hlásil při rozhovoru do kamer stanice Sport2 plzeňský trenér Miroslav Koubek.

Celkově jde o pátou plzeňskou účast v hlavní fázi Evropské ligy a první od sezony 2017/18, doplní v soutěži Slavii. Česko bude mít na podzim v Evropě čtyři kluby, z kvalifikace nepostoupil pouze Baník proti Kodani. Jde o naprosto mimořádný počin.

Plzeň počítá i zajímavé finanční zisky - za postup obdrží bonus 4,31 milionu eur (108 milionů korun). V součtu s částkami za prodanou dvojici Tomáš Chorý a Robin Hranáč (přibližně 350 milionů) je Viktoria ve výrazném plusu.

Plzeň se může v novém formátu Evropské ligy těšit na zajímavé týmy, kde vyčnívají Manchester United, Ajax, Lazio nebo Hoffenheim se čtyřmi českými hráči včetně někdejší plzeňské opory Robina Hranáče.

„Jsem nadšený, že jsme to zvládli. Chtěl bych United venku,“ přiznal střelec jediné branky Lukáš Červ. „Hrdinové jsme všichni, nechali jsme jako jeden tým na hřišti všechno, Oni do toho šlapali, všechno hráli přes dlouhé auty, cpali to před bránu, co to šlo. Hlavní bylo to vydržet a uhrát to jako jeden tým. Jsem rád, že jsme to zvládli.“

V Edinburghu nešlo o výjimečnou podívanou, Plzeň nastoupila odhodlaná neudělat chybu, hrála konsolidovaně a zodpovědně zezadu. Ztrátu Robina Hranáče vyřešili plzeňští trenéři dvěma klíčovými tahy. Doprostřed obrany se posunul Sampson Dweh, na pravou stranu stoperské trojice se zatáhl Milan Havel.

Podle očekávání zůstal na lavičce kapitán Lukáš Hejda, kterému po zranění schází zápasová praxe. Překvapením bylo zařazení Alexandra Sojky do zálohy, kde vystužil prostor vedle Červa a Lukáše Kalvacha. Jako první šel z placu, kdy ho nahradil ve druhém poločase zkušenější a ofenzivnější Matěj Vydra.

Dwehovi se utkání na nezvyklé pozici dařilo, plzeňská defenziva se o kvality mladíka z Libérie mohla opřít. Zdá se vyřešená otázka, kdo bude novým lídrem obrany po Hranáčově odchodu. Navíc mohl i skórovat, jenže jeho nadějný pokus z vápna po odraženém balonu zablokovala domácí obrana.

Hearts naopak pokračovali v aktuálním zmaru, do plzeňské obrany se vůbec nedostali. „Vůbec si nedovedu představit, jak by takové mužstvo mohlo postoupit,“ konstatoval v poločasové přestávce ve studiu Sport1 jeden z hostů a expert Sportu Stanislav Levý. A měl naprostou pravdu.

Jedinou hrozbu představoval rychlík z Kostariky Kenneth Vargas, jeho největší šance skončila nad břevnem. Možná až příliš domácí před vyprodaným stadionem trápila absence zraněného kapitána Lawrence Shanklanda, dlouhodobě nejlepšího střelce.

Plzeň přesto musela zůstat na špičkách až téměř do konce, než se trefil Červ. Rozhodnuto mohlo být mnohem dřív, kdyby Daniel Vašulín proměnil alespoň jednu z ložených tutovek předložených Pavlem Šulcem. Blonďatý plzeňský klenot odehrál znovu famózní utkání, společně s Dwehem naprosto klíčovými muži v postupovém boji.

„Zápas probíhal tak, jak jsme si představovali. Soupeře jsme eliminovali na základě vynikající práce vzadu, kde se nám podařilo nahradit Robina Hranáče. Vytvořili jsme neprostupnou zeď, uskákali jsme to, ubojovali, prokázali větší herní vyspělost,“ dodal spokojený Koubek.