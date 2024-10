Vlčáci proberou leklé ryby, Bořil není v reprezentaci na ozdobu

BLOG JONÁŠE BARTOŠE | Národní dres nemá patřit padavkám, leklým rybám, kterým je skoro jedno, jak zápas dopadne. Česká reprezentace má v aktuální nominaci několik úplně odlišných typů. Dominantních, často kapitánů, borců, co uznávají pouze vítězství. Patří mezi ně i Jan Bořil. Právě ti by měli otočit kormidlem po průšvihu v Gruzii, navázat na výhru s Ukrajinou a vylepšit pozici Ivana Haška.

Souček, Coufal, Chorý, Holeš, Červ, Šulc, Krejčí, dodatečně k nim přibyl i Jan Bořil. Všechno ostří hoši, co jsou na place slyšet a táhnou mančaft za úspěchy. Pomalu za jakoukoliv cenu, uznávají hru pouze v maximální intenzitě a nasazení.

Bořil nepřijel po třech letech na sraz nároďáku na ozdobu. Dost možná vyběhne v pátek proti Albánii od začátku. V probíhající sezoně se dostal pomalu do životní formy, má hlad i chuť vyšperkovat svůj unikátní příběh, kdy se z hráče na odpis vrátil na elitní úroveň.

Během úterního rozhovoru z něj šla jiskra, energie, viditelná radost. Užívá si, kam se po fotbalově temném období, kdy se připravoval na konec profesionální éry, zase vyšvihl. Teď jako nejstarší hráč týmu nazuje reprezentační kopačky.

Na Bořila mají především příznivci z letenského břehu Vltavy rozporuplné názory. Dokáže hrát tvrdě, mnohdy zákeřně, všichni si dobře pamatují, jak se před rokem v derby chytil pod krkem s Ladislavem Krejčím. Asi spolu během srazu nebudou chodit pravidelně na kafe, zároveň nehrozí, aby pražské animozity zasahovaly do chodu nároďáku.

Ivan Hašek sází na vítězné typy, vlčáky, co by měly probrat méně výrazné členy současného kádru. Na sraz dorazilo opravdu hodně silných osobností, v tomhle splňuje navrátilec Bořil požadavky takřka bezvýhradně. Také on má pomoct v tom, aby se neopakoval šílený průšvih ze září v Tbilisi.

V případě persony ze Slavie rozhodla aktuální situace mezi českými obránci a především výtečná forma. Bořil v lize odkopal kompletní porci deseti zápasů, podílí se na pevné defenzivní hradbě, která inkasovala pouhé dvě branky.

Proti Albánii může naskočit vedle Holeše a Zimy, jak jsou všichni tři zvyklí ve Slavii. Historicky se trenérům českého nároďáku vyplácelo, když věřili hráčům z klubu, který byl v laufu. Michal Bílek stavěl tým na partě z Plzně, Pavel Vrba na součinnosti ze Sparty, Jaroslav Šilhavý zase na osu ze Slavie. A stejný klub momentálně vládne českému fotbalu.

Proto se může vyplatit i sázka na Bořila.