Koubek zachránil Koubka. Kováč zuřil, řešit se bude (červený) faul Markoviče

Divoké čtyři minuty: opakování hororového startu s Baníkem? V případě Liberce těžko pochopitelné, ale možné. Pavel Šulc využil enormního prostoru a rozjel gólovou akci pro Milana Havla. Dvě minuty poté stejný hráč dostal do úniku Prince Adua, jenž v souboji uzemnil Kayonda a po samostatném úniku nadvakrát překonal bezmocného Tomáše Koubka. Liberec na tvrdý direkt zareagoval, divokou čtyřminutovku uzavřel snížením na 1:2 Denis Višinský.

Koubkův zkrat: zkušený gólman Liberce vyběhl proti Rafiu Durosinmimu úplně zbytečně. Hluboko ve hřišti šel do risku, balon nestihl a v souboji trefil rozběhnutého plzeňského forvarda, který mohl jít do gólového zakončení. Koubek viděl po zásahu VAR a zhlédnutí situace na monitoru od sudího Jana Beneše červenou, následnou přesilovku Plzeň využila a utkání dotáhla do tří bodů. Na druhé straně se ještě bude řešit faul Svetozara Markoviče na unikajícího Raimondse Krollise, který mohl být posouzený červenou.