US Open: Lehečka i Macháč slaví postup do 3. kola. Krejčíková přehrála Japonku
Tenisté Jiří Lehečka, Tomáš Macháč a Barbora Krejčíková postoupili do 3. kola US Open. Dvacátý nasazený Lehečka porazil na betonových dvorcích v New Yorku Argentince Tomáse Martína Etcheverryho 3:6, 6:0, 6:2, 6:4. O příčku níže postavený Macháč vyřadil Brazilce Joaa Fonsecu po setech 7:6, 6:2, 6:3 a může příště narazit na Jakuba Menšíka, který hraje s Francouzem Ugem Blanchetem. Krejčíková si poradila s Japonkou Mojukou Učidžimaovou 6:4, 6:2
V akci je v noci také Tereza Valentová, která hraje se světovou desítkou Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Markéta Vondroušová se utká s Američankou McCartney Kesslerovou.
Čtyřiadvacetiletý Macháč si poradil s loňským vítězem turnaje Next Gen hráčů do 20 let Fonsecou za necelé dvě hodiny. Berounský rodák, který obhajuje osmifinálovou účast, pokračuje ve Flushing Meadows bez ztráty setu.
Macháč vykročil za vítězstvím díky povedené koncovce prvního setu, kde odvrátil za stavu 4:5 setbol a v tie-breaku uspěl 7:4. Druhou sadu získal český tenista díky dvěma brejkům a ve třetí sadě zvítězil po prolomeném podání soupeře v šesté hře. Vedle stoprocentního servisu zaznamenal také 30 vítězných míčů.
„Jsem moc rád, jak jsem hrál. Užíval jsem si to. Zápas byl velice těžký, on je vynikající tenista. Na začátku to bylo padesát na padesát. V prvním setu rozhodl jeden nebo dva míčky. Pak jsem svou úroveň ještě zvedal a soupeř na to neměl odpověď. Nedal jsem mu už čuchnout,“ řekl českým novinářům Macháč.
Lehečka postoupil do 3. kola US Open podruhé za sebou a vyrovnal si ve Flushing Meadows dosavadní maximum. Etcheverryho zdolal po dvou a půl hodinách a srovnal bilanci vzájemných zápasů na 2:2. Oplatil mu letošní porážku z turnaje v Hamburku. V poměru vítězných míčů soupeře předčil 47:23, zaznamenal také 12 es.
Přestože třiadvacetiletý Lehečka prohrál první set po dvou ztracených servisech, v dalším průběhu už byl na podání stoprocentní. Vývoj srovnal zásluhou „kanára“ ve druhé sadě, třetí set vybojoval díky dalším dvěma brejkům a ve čtvrté sadě dotáhl k úspěchu brzké vedení 2:0. Příště narazí na Raphaëla Collignona z Belgie, který vyřadil nasazenou dvanáctku Nora Caspera Ruuda.
„S dnešním zápasem jsem spokojený. Rozhodně víc než s tím prvním, který jsem tu odehrál. I když byl počet setů stejný, jsem rád za to, jak se mi podařilo najít timing a dobrý pocit na kurtu. Od druhého setu mi přišlo, že jsem byl na kurtu ve všech ohledech lepším hráčem. Ať už šlo o servis nebo return, kde byl ten rozdíl největší. Jakmile jsem začal hrát s tím, jak jsem do toho zápasu šel, tak to bylo z mé strany na jednu bránu,“ uvedl Lehečka.
Loňská vítězka Wimbledonu Krejčíková porazila Učidžimaovou za hodinu a 11 minut. V poměru vítězných míčů ji přehrála 21:8, pětkrát také prolomila její servis. Do 3. kola US Open postoupila podruhé v kariéře a poprvé od roku 2021. Příště narazí na nasazenou desítku Američanku Emmu Navarrovou, které bude chtít oplatit porážku ze 3. kola letošního Wimbledonu.
US Open - Muži - 2025
US Open - Ženy - 2025
Tenisový grandslamový turnaj US Open (tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů):
Muži:
Dvouhra - 2. kolo:
Bergs (Belg.) - Draper (5-Brit) bez boje, Djokovič (7-Srb.) - Svajda (USA) 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1, Fritz (4-USA) - Harris (JAR) 4:6, 7:6 (7:3), 6:2, 6:4, Collignon (Belg.) - Ruud (12-Nor.) 6:4, 3:6, 3:6, 6:4, 7:5, Kym (Švýc.) - Nakashima (30-USA) 4:6, 7:6 (7:2), 7:5, 3:6, 7:6 (10:8), Bonzi (Fr.) - Giron (USA) 2:6, 4:6, 7:5, 6:3, 6:4.
Ženy:
Dvouhra - 2. kolo:
Navarrová (10-USA) - McNallyová (USA) 6:2, 6:1, Raducanuová (Brit.) - Tjenová (Indon.) 6:2, 6:1, Azarenková (Běl.) - Pavljučenkovová (Rus.) 6:3, 6:3, Bucsaová (Šp.) - Ealaová (Filip.) 6:4, 6:3, Pegulaová (4-USA) - Blinkovová (Rus.) 6:1, 6:3.