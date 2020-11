Vzpoura proti velkoklubům: vlčáci druhého sledu cítí krev raněných

Patrick Bamford byl blízko označení lúzr. V Anglii pro to nejdou daleko. Dnes je útočník Leedsu United oslavován jako nový hrdina. Vypadá to, že v sedmadvaceti letech se konečně prosadí v Premier League, a třeba dostane nabídku od bohatší konkurence. Ovšem pozor! Bude o to Bamford, jenž byl pět let posílán z Chelsea po hostováních, aniž by dostal příležitost byť jen na minutu v jejím dresu, právě teď stát? Nemá v Leedsu blíž k nějaké trofeji, než kdyby hrál za Chelsea či jiný větší klub?