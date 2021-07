Čas pro neokázalé hvězdy? Jak se Jorginho z pláže prokousal na vrchol

Není jen Copacabana. Písečných pláží, kde se v Brazílii hraje fotbal, je bezpočet. Tenhle příběh začíná na jedné z nich známé jako Imbituba. Což je název i pro celou oblast s městskou zástavbou, turistickou infrastrukturou a přístavem. Na první dojem malý ráj v šedivé všednosti chudších částí velké země. Ale chudoba je přítomna i zde. Kopat do míče na místní atlantické pobřeží chodila také Maria Tereza Freitas, uklízečka bez velké životní perspektivy. Věděla, jak tvrdý je život, a učila to i svého syna Jorgeho Luize. Teď je na něj hrdá.

V prosinci mu bude třicet let a jeho roční plat činí bezmála šest milionů liber, v přepočtu 180 milionů korun.

A pak je tu ještě jedna věc.

Dva fotbalisté se letos mohou pyšnit vítězstvím v Lize mistrů a titulem mistra Evropy. Oba se narodili v Brazílii, hrají za Chelsea a reprezentují Itálii. Zatímco šestadvacetiletý Emerson ještě nepatří mezi světovou extratřídu, ten druhý je kandidátem na Zlatý míč. Ale i jej lze označit za málo pravděpodobnou hvězdu. Někteří Jorginha donedávna označovali za jednoho z nejnedoceněnějších hráčů současnosti. To už o něm neplatí.

Toto jsou super stars dnešního věku. Fotbalisté bez glorioly, oddaní celku a hernímu systému, bez potřeby aspirovat na první příčky ve sledovanosti svých účtů na sociálních sítích. Přitom to všechno mají - ti, kdo fotbalu rozumí, je uznávají a chválí, a ti, kdo fotbalu fandí, si je dokážou najít. Instagramový účet @jorginhofrello má ostatně 2,2 milionu sledujících.

Jen se to všechno obejde jaksi bez humbuku.

Slzavá cesta na výsluní

Nejlepším hráčem EURO byl vyhlášen Jorginhův spoluhráč Gianluigi Donnarumma. Tři čistá konta v základní skupině, dva vítězné penaltové rozstřely, semifinálový se Španělskem a finálový s Anglií. Když se to na turnaji stane, není od věci poctít brankáře.

Vytáhlý Ital navíc může nabídnout pověst velkého talentu. A potvrzenou tím, že po šesti letech v prvním týmu AC Milán letos, stále ještě dvaadvacetiletý, přestoupil do pařížského St. Germain, jehož ambice sahají úplně nejvýš.

EURO 2021: Top hráči ME? Donnarumma či Sterling. V čem dal Csaplár Čechům čtyřku?

Není složité si domyslet, jak těžké by bylo volit krále šampionátu, kdyby finále vyhrála Anglie. Trvat na gólmanovi poražených, nebo dát přednost Raheemu Sterlingovi? Za stříbrné medailisty hrál sotva kdo líp. Ovšem to by znamenalo vyzdvihnout někoho, jehož penaltový (a vlastně „postupový") pád v semifinále proti Dánsku vzbudil spoustu pochybností, averze a nevole.

V pozadí takových úvah se prochází neodbytná myšlenka, možnost zvolit Jorginha. Problém byl snad jen v tom, že v rozhodujícím penaltovém rozstřelu chybil... Ale jinak? Tomu, kdo si ani při slavném italském tažení z Říma do Londýna (s jedinou mezizastávkou v Mnichově) nevšiml jeho kvalit v televizi, lze posloužit statistikou.

Počet výpadů na soupeře s míčem: 135 (3. místo). Počet dotyků míče: 587 (3. místo). Počet přihrávek na soupeřově polovině: 331 (3. místo). Počet přihrávek v poslední třetině hřiště: 56 (5. místo). Progresivní přenos míče (každá akce dopředu delší než pět metrů po zisku míče): 1 129 metrů (5. místo).

A dále...

Přijaté přihrávky: 461 (4. místo). Naběhaná vzdálenost s míčem: 33,12 km (2. místo). Naběhaná vzdálenost celkem: 86,61 km (1. místo).

Z takových čísel si lze si udělat představu o roli hráče v mužstvu a z pořadí v žebříčcích vysvítá, jak je Jorginho ve svém počínání úspěšný.

Vraťme se ale ještě na pláž Imbituba, kde se umění ovládat míč učí malý Jorge Luiz. Vlastně už není tak malý, je mu třináct a loučí se.