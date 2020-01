West Ham: proč bude Souček hrát o záchranu? Nákupy i ztráta stadionu | iSport.cz

Tomáš Souček poté, co poslal střelu mimo branku Interu Milán • Pavel Mazáč / Sport

West Ham United má v Česku specifické postavení. Ne že by se o to zasloužily nějaké velké úspěchy. U některých si získal sympatie filmem Hooligans s Elijahem Woodem v hlavní roli, u většiny především díky výrazné české stopě. Tu největší zanechal brankář Luděk Mikloško, který do klubu z východního Londýna přišel před třiceti lety a zařadil se mezi legendy .

Další brankáři Jan Laštůvka, Pavel Srniček a Marek Štěch prožili jen epizodní role, naopak Tomáš Řepka si přes svůj „červený“ začátek (dvě vyloučení v prvních třech zápasech) získal oblibu a při loučení jej stadion opakovaně vyprovázel pokřikem „Super Tom“. Dvě a půl sezony strávil v Upton Parku také Radoslav Kováč.

Všichni tři zmínění, kteří nastupovali pravidelně, ve West Hamu zažili buď umístění ve středu tabulky, nebo boj o záchranu. A taky pád do druhé ligy (Kováč po sestupové sezoně odešel). Tomáše Součka čeká podobná situace, rovnou se zapojí do boje o přežití. West Ham figuruje na 17. místě, od sestupových příček jej dělí jen lepší skóre. K dobru má i středeční dohrávku. Ehmm, s Liverpoolem...

Proč se „claret and blues“ po letech strávených okolo středu tabulky dostali do současných potíží? V létě 2016, když se stěhovali z Boleyn Ground na Olympijský stadion, vyhlašovali majitelé David Gold a David Sullivan, že k prvotřídnímu stadionu vytvoří i prvotřídní tým.

Souček si plní sen, Anglie byla na prvním místě, říká Paska. Jaké má plány s Hložkem?

Jenže právě na přestupovém trhu se „Hammers“ příliš nedařilo a nedaří. Ne že by to bylo nějakým přehnaným škudlením. Spíš sahali vedle. Mimo jiné proto, že se jak trenér Manuel Pellegrini, tak sportovní ředitel Mario Husillos (oba byli v prosinci odvolaní) ne vždy shodli na posilách se Sullivanem.

Navíc se nedařilo zacelit díry po odchodech Marka Arnautoviče, Javiera Hernandeze, Lucase Pereze či Pedra Obianga. Posily z loňského léta se zatím spíš řadí do kategorie „flop“, včetně útočníka Sebastiena Hallera, který přestoupil do londýnského klubu z Frankfurtu za sumu okolo 40 milionů eur, tedy více než jednu miliardu korun!

Nejednota v kabině i ztráta legendárního stadionu

Dosavadní průběh sezony ukazuje na nedostatečně široký a nevybalancovaný kádr. Především na pravé straně obrany a ve středu zálohy, což zvyšuje šance Tomáše Součka.

Současný kouč má k dispozici prakticky jen reprezentanta Declana Rice a klubovou ikonu Marka Nobleho. Carlos Sanchez je dlouhodobě zcela z formy.

Noblovi je dvaatřicet, ale víc než fyzicky se cítí vyčerpaný spíš psychicky, což dal najevo i po víkendovém vyřazení West Hamu z Anglického poháru proti druholigovému West Bromwichi: „Úrovni, na které bychom měli být jsme se ani nepřiblížili. V takovém klubu a s penězi, které byly utraceny, nejde, aby se spoléhalo na mě, že vběhnu do druhé půle (a vše se otočí). Řekl jsem hráčům, že se musíme podívat pravdě do očí, protože to není chyba nikoho jiného než nás.“

Tenhle výrok, ale i postřehy novinářů pokrývajících West Ham, silně naznačují, že v kabině nepanuje příliš velká jednota. A také schází větší počet vítězných typů.

To je pro fanoušky z východního Londýna další rána, s níž se musí vyrovnat. Ale mnohem složitější pro ně je ztráta ikonického stadionu Boleyn Ground. Olympijský stadion nabízí větší komfort i kapacitu (pravidelně chodí bez pár stovek šedesát tisíc lidí), jenže atmosféra je výrazně slabší. „Is this a library?“ rýpli si před rokem fanoušci Birminghamu do tiché, „knihovní“ kulisy.

I proto nemůže být řeč o žádné pevnosti. West Ham získal doma jen jedenáct bodů a spolu se Southamptonem má nejhorší bilanci před vlastními diváky.

Před Tomášem Součkem stojí velká výzva. Přichází z klubu, který šlapal, k trápícím se „Kladivářům“. Navíc v době, kdy má za sebou zimní pauzu. Poslední soutěžní duel odehrál v polovině prosince. To není snadná výchozí pozice, ale svou šanci určitě dostane. Může mnohem víc získat než ztratit, protože celý svět se (na Premier League) dívá. A i kdyby to s West Hamem nedopadlo dobře, může si otevřít dveře jinam.

