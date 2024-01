Darwinova evoluce. Krásu jeho proměny kazí přestupová suma

„Hraje skvěle. Je tolik věcí, které mám na jeho hře opravdu rád,“ prohlásil manažer „Reds“ Jürgen Klopp po výhře v prvním semifinále Carabao Cupu nad Fulhamem (2:1). Duel na Anfieldu dokonale shrnul Núňezovo počínání v této sezoně.

Šel do hry jako střídající za stavu 0:1, ale dvěma asistencemi výrazně přispěl k obratu, zároveň však promarnil velké příležitosti k navýšení náskoku do odvety. „Vlastně ani nevím, jak Darwinovu situaci vysvětlit. Nemůžete mít větší smůlu, udělal všechno naprosto správně, přesto míč neskončil v síti,“ glosoval to Klopp.

A to je celý Núňez. Pro většinu fanoušků po celém světě je Uruguayec především velký spalovačem šancí. Zejména těch „ložených“, zatímco ve složitějších situacích si paradoxně dokáže poradit lépe.

V první sezoně po svém příchodu do Liverpoolu v létě 2022 nastřílel v soutěžních duelech patnáct gólů, v té probíhající jich má na kontě osm (z toho pět v PL). Problém je, že v posledních šestnácti utkáních se trefil jen jednou, na Boxing Day proti Burnley. To je prostě málo.

Chabá produktivita (podle kvality šancí, do kterých se v PL dostal, je jeho hodnota xG 8,6) snižuje jinak nepopiratelné kroky vpřed, které udělal. Núňez tak (prozatím) rozšířil řadu obětí vysoké přestupové sumy.

Máš smůlu, jednou jsi útočník, který přestoupil za balík (1,8 miliardy korun), tak musíš být hodnocený podle gólů. Podívej se na Erlinga Haalanda, kolik jich už dal, a to jste přišli do Premier League ve stejnou dobu.

Kdyby Núňez nestál takovou částku, mnohem výrazněji by se opěvoval jeho celkový přínos pro hru a výsledky Liverpoolu. Po prvním, adaptačním roce už pochopil nároky Jürgena Kloppa. Zlepšil i svou angličtinu. Mnohem lépe pracuje ve hře bez míče, pomáhá při presinku, rozbíhá akce, neschovává se, neustále se nabízí. Způsobuje v řadách soupeřovy defenzivy chaos, a tím otevírá prostor svým spoluhráčům.

A co především, přestal hrát sobecky, vytváří šance a připisuje si gólové asistence. Před nedělním duelem jich má v soutěžních utkáních už rovných deset. Víc než Mohamed Salah, víc než Trent Alexander Arnold. A jestliže na gól potřebuje v této sezoně dlouhých 208 minut, tak v součtu s gólovými přihrávkami jsou to už úplně jiná čísla! Branku nebo asistenci si připisuje v průměru každých 93 minut.

Bývalý útočník Liverpoolu Roberto Firmino byl zpočátku také kritizován za nižší produktivitu, než se začal jeho nezpochybnitelný přínos hodnotit podle jiných prvků jeho hry. Měl i to štěstí, že na něm nevisela cenovka s tak vysokou sumou.

Na Anfieldu mají Darwina rádi. Tribunami často zní pokřik: „Núňez, Núňez!“ Aby si vysloužil chválu po celém světě, potřebuje více gólů. Ale ani jejich nedostatek by neměl zastínit půvab jeho vlastní evoluce.

