Brutální změny v United. Nové vedení se chce zbavit boháčů, kdo to odnese?

Video se připravuje ... Uklidit nepořádek, který se na Old Trafford pěstuje více než deset let. Ambice britského miliardáře Jima Ratcliffa. Jeho skupina Ineos přebírá sportovní řízení Manchesteru United poté, co si koupil v klubu podíl za 1,25 miliardy liber (asi 35,5 miliardy korun). A aby vyvedl Red Devils z bažiny chaosu, plánuje velké změny. Popisované jako brutální. Jedním ze zásahů má být zkrocení platové politiky. Ďábelsky štědré. Proces už je v běhu, včetně vize v lepším zhodnocování mladíků. Kdo odejde?

Casemiro Smlouva: do 2026 plus opce na další sezonu Týdenní plat: 350 tisíc liber (10 milionů korun) Do Divadla snů přiklusal trochu v panice. United zaplatili Realu Madrid 70 milionů liber (2 miliardy korun) za hráče, který – se vším respektem – má to nejlepší za sebou. Ano, v první sezoně podával skvělé výkony, pozvedl úroveň záložní řady, přinesl zákon: Pěsti, nože a kulky. Jenže na začátku aktuální šla výkonnostní křivka dolů. Navíc se zranil, teď je fit a Erik ten Hag upíná zrak k návratu… Spasitele? Spekuluje se o zájmu z Arábie a nové vedení by se jeho prodeji nebránilo. Spíš přivítalo. Brazilec Casemiro v dresu Manchesteru United • Foto Profimedia.cz

Raphael Varane Smlouva: do 2024 Plat: 340 tisíc liber týdně (9,8 milionů korun) V průběhu sezony přišel o místo v sestavě, v hierarchii stoperů se propadl dokonce až za veterána Jonnyho Evansa, což prý nenesl zrovna dobře. V ústech převaloval hořké sousto, přesto ho polknul. Ukázal charakter, zabojoval a zaplul zpět do základu. Stále patří ke klíčovým hráčům, jenže smlouvu má jen do léta s tím, že United mohou aktivovat opci na další. Proti tomuto kroku se ale vzepřeli. Místo toho plánují Francouzovi nabídnout nový kontrakt. S nižším platem. Kývne na to? Raphael Varane děkuje za podporu fanouškům • Foto Reuters

Anthony Martial Smlouva: do 2024 Týdenní plat: 250 tisíc liber (7,2 milionů korun) Podobně jako v případě Varana i Martialovi končí v létě smlouva. Red Devils už přitom jasně definovali svůj následující postup. Opci na další sezonu neuplatní a nový kontrakt se nerýsuje. Mluví se o zimním odchodu, zájem je v Turecku, jenže 28letý forvard se nikam nežene. Zdá se, že zbytek ročníku stráví na Old Trafford, kde pobírá štědrou odměnu. Aktuálně přitom trénuje mimo první tým, protože údajně na tom není fyzicky tak, aby se připravoval s ostatními. Tohle spojení se rozpadne. Anthony Martial se raduje z gólu proti Evertonu • Foto Reuters

Jadon Sancho Smlouva: do 2026 Týdenní plat: 250 tisíc liber (7,2 milionů korun) Jedno slovo, dvě slabiky, šest písmem. Stačilo říct: „Promiň.“ Jenže tahle myšlenka se v hlavě Sancha ani nenarodila. Neustál kritiku Erika ten Haga, veřejně se do něj opřel. Přišel trest, postavení mimo tým a lednové vysvobození v podobě hostování v Dortmundu. Co s ním bude dál? Borussia nemá opci na přestup, patrně by si ho ani nemohla dovolit. Navíc s takovým platem, což je zásadní problém pro všechny nápadníky. V létě se vrátí do Manchesteru, tak to plánuje nové vedení. Pak se uvidí. Jadon Sancho v dresu Manchesteru United • Foto Profimedia.cz

Hannibal Mejbri Jeden z mála hráčů United, kterým jste v této sezoně věřili, že by se za klub na hřišti roztrhal. Nasazení, obětavost. Charakteristika Mejbriho. Pár šancí dostal, zaujal, ale nijak nevynikal. Potřebuje hrát, což v nabitém kádru Red Devils není garantované. Otázkou je, zda by si to ale nezasloužil? Ročník dohraje na hostování v Seville, která má opci na případný přestup v hodnotě 17,2 milionů liber (495 milionů korun). Takový byznys plán s talenty chce nové vedení aplikovat. Zisky jsou také třeba. Hannibala Mejbriho na hřišti nepřehlédnete • Foto Reuters

Álvaro Fernández Do akademie Manchesteru přišel z Realu Madrid, kde neviděl příliš šancí, jak se prosadit. V Anglii se rychle etabloval a v mládežnických kategoriích United exceloval, převyšoval ostatní. Minulou sezonu hostoval ve druhé lize v Prestonu. Aktuální ročník začal zapůjčen v Granadě, ale dohraje ho v Benfice, kde v případě, že odehraje 50 procent zápasů, dojde k aktivaci přestupní klauzule v hodnotě 5,1 milionů liber (147 milionů korun), což v očích fanoušků Red Devils není odpovídající částka za talent. Talentovaný bek Álvaro Fernández v dresu Manchesteru United • Foto Profimedia.cz

Facundo Pellistri Další z kategorie: Potřebuji hrát. Talent má, jen ho těžko rozvine na lavičce. Otázkou taky je, jak velký potenciál v něm tkví. Má budoucnost v Divadle snů? Na tohle si musí v klubu odpovědět a zvážit, zda není příhodnější zhodnocení. Aktuálně se mluví o hostování, zájem hlásí Granada, šlo by čistě jen o zápůjčku. V létě by se pak řešil případný přestup. Jde o hráče, který by mohl vygenerovat částku převyšující 20 milionů liber (576 milionů korun), což by zapadalo do rýsující se koncepce nového vedení. Zamyšlený křídelník Facundo Pellistri • Foto Reuters