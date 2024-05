Liverpoolu zbyl jediný cíl, důstojně se rozloučit s Kloppem. Spor Salah vyřešen

Matematika je jedna věc, realita druhá. Teoreticky ještě může Liverpool získat titul, prakticky ne. Před víkendem ztrácí na vedoucí Arsenal pět bodů, na City čtyři.

Přesto se o klubu z Anfieldu v tomto týdnu hodně mluvilo. Na jeho počátku se ještě řešily dozvuky nedělní hádky mezi manažerem Jürgenem Kloppem a frustrovaným Mohamedem Salahem.

Ten nejprve odmítl tradiční objetí, kterým Klopp vyprovází střídající hráče do hry, pak se rovnou před kamerami pohádali. Egyptskou superstar musel následně uklidňovat Darwin Núňez, asi jeden z nejméně pravděpodobných „mírotvorců“…

V týdnu se v anglických médiích příliš nerozebíralo, co přesně mezi nimi padlo, zato se objevily zprávy, které fanoušky „Reds“ potěšily. Podle několika zdrojů prý Salah, kterému zbývá rok do konce smlouvy, neoznámil klubu, že by chtěl v létě odejít. Obecně se počítá s tím, že svou kariéru zakončí v Saúdské Arábii, ale aktuálně to vypadá tak, že dodrží svůj kontrakt. Jen připomenu, že Al Ittihad za něj loni v létě nabídl 150 milionů liber.

Byla by to důležitá zpráva jak pro Liverpool, který od léta vstoupí do nové éry po Jürgenu Kloppovi (téměř jistě s Arnem Slotem z Feyenoordu), tak pro celou Premier League. Ztráta globální hvězdy by především v muslimském světě poškodila reputaci nejsledovanější soutěže na světě.

Nic na tom nemění ani fakt, že Salah prožívá asi největší výkonností útlum za dobu svého působení na Anfieldu. Od návratu ze zranění, které utrpěl při Poháru afrických národů, se střelecky prosadil jen pětkrát ve třinácti zápasech. To je na něj málo.

Jeho frustrace se naplno projevila právě při hádce s manažerem na hřišti West Hamu. Ovšem Klopp v pátek prohlásil, že celá záležitost je nyní „kompletně vyřešena“. Nicméně německý stratég byl kritický a jízlivý k náročnému programu, které kluby Premier League mají. Připomněl, že Liverpool má v sezoně průměrně nejméně času na regeneraci mezi jednotlivými zápasy ze všech klubů TOP 5 evropských lig. Podobně jsou na tom i další přední celky PL, což je podle něj i jeden z hlavních důvodů, proč anglická nejvyšší soutěž nebude mít zastoupení ve finále evropských pohárů.

Liverpool čeká v neděli Tottenham. Po velmi dlouhé době mají „Reds“ mezi dvěma zápasy osm dní, i proto dostali hráči třídenní volno, aby si odpočinuli fyzicky i mentálně.

Naopak Tottenham hrál ve čtvrtek dohrávku s Chelsea a po porážce 0:2 potvrdil, že jej závěr sezony nepotkal v dobré formě, když prohrál už potřetí v řadě.

Tento souboj budeme doprovázet zápasovým studiem Match Time, které ale začíná už ve 14:30 a bude věnované utkání mezi Chelsea a West Hamem. Pro fanoušky chystáme jednu novinku v podobě fanouškovského komentáře. Kromě toho klasického na hlavním programu totiž na CANAL+ Sport 4 chystáme alternativní komentář známé dvojice z podcastu VAR – Jula Turčeka (fanouška „Blues“) a Muťa Mutiše (příznivce „Hammers“). O zábavu bude postaráno.