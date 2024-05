Hladký čaroval, pochvala od novinářů: Senzační! Vysněný postup je na dosah

Na Ostrovy se dostal před pěti lety. Václav Hladký začal ve Skotsku, poté se přesunul do Anglie, kde odstartoval obří posun. Český gólman momentálně píše s Ipswichem pohádkový příběh. Po úterní výhře 2:1 nad Coventry je velmi blízko k postupu do Premier League, k absolutní jistotě stačí jediný bod z posledního kola. Hladký k triumfu přispěl zákrokem, za který v médiích sklidil chválu.

Byl to zmatek. Absolutní chaos. Václav Hladký se motal v pokutovém území, soupeř dostal hráče Ipswiche pod tlak. S první střelou pomohl českému gólmanovi parťák, který vykopl balon na brankové čáře. Otáčel se zleva doprava, přesto stačil na bleskovou dorážku. Ránu zblízka vyrazil nad břevno. „Senzační reakce!“ píše se v článku na Sky Sports.

Hladký podržel mužstvo v první půli za stavu 1:0. Šlo o jeden z klíčových momentů v zápase. Ale bylo to drama. Až do konce. Ipswich se v posledních utkáních trápil, před úterní výhrou zapsal čtyři remízy v řadě a výrazně si zkomplikoval cestu za druhým postupem ve dvou letech.

Proto si nadějný trenér Keeran McKenna po zápase dost ulevil: „Fantastická výhra!“ Moc dobře věděl, co to znamená. Ipswich se kolo před ligovým koncem dostal v tabulce na druhou příčku a před třetím Leedsem má náskok tří bodů.

V překladu: vstupenka mezi elitu je na dosah.

Ipswich by se vrátil do Premier League poprvé od sezony 2001/2002. Je neuvěřitelné, že by to dokázal coby druholigový nováček.

Zatímco v minulém ročníku Hladký plnil v týmu roli dvojky, tentokrát je výraznou postavou v cestě za postupem. V lize odchytal pětačtyřicet zápasů a udržel čtrnáct čistých kont.

Výkony na Ostrovech zaujal. Mluvilo se o něm i v souvislosti nominací na EURO v Německu. Jeho agent Martin Štěpanovský na konci minulého roku přiznal, že o českého brankáře, kterému po sezoně končí smlouva, je zájem. „Prioritou je však domluvit se na prodloužení a postoupit do Premier League,“ dodal pro deník Sport.

Druhý bod je na spadnutí. Ipswich v sobotu na domácím stadionu může slavit, poslední zápas odehraje proti Huddersfieldu, který už jistojistě sestoupí do nižší soutěže.

„Vytvořili jsme si skvělou pozici, takže pojďme, podejme skvělý výkon, abychom dosáhli výsledku, který chceme,“ burcoval kouč McKenna.

Dočká se Hladký milníku kariéry a zahraje si příští sezonu proti City a spol.?