Souček i Guardiola poznávají krásu i krutost fotbalu. V opačném pořadí

BLOG EXPERTA STANICE CANAL+ SPORT | Na fotbale je úžasná jedna věc. A nemilosrdná zároveň. Na konci jednoho měsíce jste pořád za krále, ale v závěru toho následujícího řešíte nejhorší výsledkovou sérii v kariéře. A naopak, dostáváte sodu, že jste nešika a to nejlepší prý máte za sebou, ale za měsíc se v titulcích řeší, jestli už si zasloužíte status legendy nebo jen kultovní postavy. Po kritice ani památka…

Přesně tohle teď potkalo Pepa Guardiolu, manažera Manchesteru City, a českého záložníka West Hamu Tomáše Součka.

Proč jsem si vybral právě je? O obou budeme hodně mluvit v našich víkendových studiích Match Time. A společně s Markem Skáčikem, který obvykle studio buď moderuje, nebo komentuje utkání, jsme vyrazili v reportérské roli do Anglie: na zápas West Hamu United s Arsenalem a pochopitelně na jeden z největších šlágrů sezony: Liverpool - Manchester City.

Začněme u českého reprezentačního kapitána. „Hammers“ pod vedením nového trenéra Julena Lopeteguiho nevstoupili do sezony vůbec dobře. Trápí se a schytává to nejen španělský kouč, ale i hráči. Tomáše Součka občas nevyjímaje. Není kreativní, není rychlý a podobně. Pak ale přijde zápas a bývalá opora pražské Slavie předvede přesně ty vlastnosti, pro které ho trenéři mají tak rádi v týmu, ať už studovali licenci v Česku, nebo na Ostrovech. A teď to poznává i Lopetegui. Tedy mimořádná pracovitost, obětavost a jasný vzkaz z každého činu na hřišti: tým je na prvním místě.

K tomu všemu umí Tomáš Souček ještě jednu věc, v níž je naprosto výjimečný. A to doslova, bez přehánění. Střílení gólů. Ale pozor, je nutné zdůraznit jakých. Jedním slovem „DŮLEŽITÝCH“!

V CANAL+ Sport využíváme výhod spolupráce s datovou společností Opta. V týdnu jsme ji požádali o rozbor Součkových gólů. Ale ne základních statistik, proti komu skóruje nejčastěji, v jaké části zápasu a podobně. Chtěli jsme rozbor gólů, za jakého stavu skóruje. Ono se to tak nějak ví, že jeho trefy mají hodnotu. Ale to, co Opta poslala, nám otevřelo ústa.

Budeme se tomuto tématu věnovat i v sobotu, nicméně rád uvedu příklad. Sedmnáct z posledních osmnácti gólů, které Souček vstřelil, znamenalo buď vedení pro West Ham (12x) nebo alespoň vyrovnával (5x). To znamená, žádné góly za rozhodnutých stavů, ale pěkně ve chvíli, kdy to West Ham potřebuje…

Těch působivých statistik je však víc. Budeme o nich mluvit. Ale přidám aspoň jednu, sice „obyčejnou“, ovšem taky velmi vypovídající. Pokud v sobotu nastoupí, připíše si 171. start v Premier League, osamostatní se od Tomáše Rosického na 3. místě v tabulce odehraných zápasů v PL mezi českými fotbalovými vyslanci v Anglii - vede Petr Čech s 443 starty, na druhém místě je Patrik Berger (229).

Pep Guardiola má na kontě odtrénovaných zápasů pochopitelně mnohem větší číslo. Nicméně právě nyní zažívá asi nejhorší období své kariéry. Zatímco na konci října ještě jeho Manchester City vedl ligu bez porážky, o bod před Liverpoolem, na konci listopadu vysvětluje příčiny pěti porážek v řadě a remízy s Feyenoordem po nepochopitelném promarnění třígólového náskoku.

Na páteční tiskové konferenci se nijak nevyhýbal otázkám a nehledal výmluvy: vraťme se k principům naší hry. Teď není čas na obviňování nebo zbavování se zodpovědnosti. To byl jeden z hlavních vzkazů.

Pokud zůstaneme u sportovní stránky a vynecháme obvinění ze 115 porušení pravidel (vlastně je jich aktuálně 130) Manchester City prokázal na hřišti mimořádnou konzistentnost. Stvořil dynastii, což je asi nejtěžší věc ve světě sportu. Teď jej smetla „dokonalá bouře“ potíží.

Zranění opor (Rodri, Kevin De Bruyne, Ruben Dias a další stopeři), ztráta formy (Foden, Walker), nižší produktivita Erlinga Haalanda, užší kádr po nepovedeném přestupovém létě, celková opotřebovanost a možná (pochopitelná!) menší motivace po čtyřech titulech v řadě. Manchester City je najednou osm bodů za Liverpoolem. A právě na Anfield, kde Guardiola nikdy nevyhrál, pokud byli na stadionu diváci, teď „Citizens“ míří.

Nebudou to mít vůbec jednoduché. Ale znáte fotbal. V úterý dole, v neděli nahoře. A nebo naopak. V tom je kouzlo sportu, fotbalu především.

Tak se s námi dívejte, co přinese 13. kolo nejlepší ligové soutěže na světě. A my se vám pokusíme přinést co nejzajímavější informace přímo z London Stadium a Anfieldu.