Super Tom! Jeden z nejlepších hráčů a pravá legenda. Fanoušci velebí Součka

Český fotbalista Tomáš Souček měl už před pondělním zápasem v Newcastlu silné tušení, že se West Ham po třech měsících dočká vítězství na soupeřově hřišti. K výhře 2:0 tým už v 10. minutě nasměroval svým 30. gólem v Premier League a zapsal se do historie klubu. Jako první záložník West Hamu dosáhl třicetibrankové mety, aniž by k tomu potřeboval góly z pokutových kopů. Fanoušci ho po zápase oslavovali jako legendu a jednoho z nejlepších hráčů v této sezoně.

„Je to skvělý pocit. Upřímně řečeno jsem měl dneska skvělý pocit už od první minuty,“ řekl kapitán české reprezentace v rozhovoru pro klubový web. „Rozcvičení bylo výborně. Byli jsme odhodlaní bojovat a řekli jsme si, že se budeme rvát za sebe a to jsme také předvedli. Byl to skvělý výkon s výborným výsledkem, jsem na tým hrdý,“ dodal.

Jako první sice v St. James' Parku udeřili domácí, branka z páté minuty ale kvůli ofsajdu neplatila. Po další pětiminutovce už se dostal ke slovu Souček a hlavou zařídil první gól West Hamu v sezoně z rohového kopu. V 53. minutě přidal pojistku Aaron Wan-Bissaka a domácí, kteří předtím vyhráli tři zápasy v řadě, už se navzdory bouřlivé kulise k odpovědi nezmohli.

Souček po zápase zdůraznil, jak důležité pro tým bylo vstřelit první gól. „Může to změnit celý zápas a myslím, že právě to se stalo. Konečně jsme dali první gól ze standardky a teď to musíme dělat častěji, protože vidíme i u jiných týmů, jak je to důležité,“ řekl. Více branek v anglické lize dal z českých fotbalistů jen Patrik Berger, který jich má na kontě 38.

A jeho výkon ocenili i fanoušci na stránkách hammers.news, kde mu za výkon proti Newcastlu udělili na škále 1-10 nejvyšší známku 10 s komentářem: „Super Tom to zase ukázal. Pravá legenda klubu. Jeden z našich nejlepších hráčů v této sezoně. I Lopetegui rychle poznal jeho přínos.“

A právě španělský kouč to měl před zápasem s Newcastlem pořádně nahnuté. Podle legendy Liverpoolu a nyní televizního experta Jamieho Carraghera už neměl být dávno ve funkci manažera West Hamu poté, co se klub v této sezoně trápí a předvedl několik mizerných výkonů.

Souček nicméně věří, že pokud tým předvede stejný výkon v útoku i obraně, výsledky se po nevýrazném úvodu sezonu konečně dostaví. „Samozřejmě někdy musíte trpět, blokovat střely a bránit, jak to jen jde, to jsme jako tým udělali a pak hráli i skvělý fotbal. Myslím, že jsme si tři body zasloužili,“ zhodnotil teprve čtvrtou výhru z 12 zápasů Premier League.

Další příležitost zužitkovat nabyté sebevědomí bude mít West Ham v sobotu proti Arsenalu. „Je to velký klub, ale budeme hrát doma. V minulé sezoně jsme je dvakrát porazili a můžeme to dokázat znovu. Tenhle výkon nám pomůže, dodá nám sebedůvěru a věřím, že můžeme zase vyhrát,“ dodal k zápasu proti čtvrtému týmu tabulky. West Hamu patří 14. místo.