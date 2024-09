Týden pravdy pro oslabený Arsenal. Derby, Liga mistrů a City venku

BLOG KARLA TVAROHA | Hráči Mikela Artety se musí zhluboka nadechnout. Gunners už v půlce září vyhlíží jeden z možná vůbec nejnáročnějších týdnů celé sezony. A to zřejmě bez několika opor a výhody domácího prostředí.

Měla by to být jejich sezona. Arsenal zahájil ročník 2024/25 coby nejžhavější kandidát na sesazení Manchesteru City z anglického trůnu. Jenže ještě než se tým Mikela Artety stačil naplno rozjet a navázat na impozantní jarní formu, španělský manažer nepřestává počítat ztráty.

Řečí čísel je zatím Arsenal relativně v pohodě. Po odehraných třech kolech ztrácí na stoprocentní tandem přezdívaný “City-Pool” dva body, žádná katastrofa. V novém formátu Ligy mistrů se teprve vrhne do bojů o postup. Nebýt kontroverzní červené karty pro Declana Rice, bavili bychom se nejspíš stále o stoprocentní bilanci. A právě o to tu jde. Z posledních sezon víme, že jen to největší přiblížení se dokonalosti udrží váš tým na dostřel zřídkakdy chybujícího Manchesteru City.

Těžko proto zazlívat Artetovi jeho posedlost dokonalostí. Při suverénnosti hegemona z Manchesteru, v jehož prostředí se kouč Gunners po boku krajana Guardioly učil svému řemeslu, si zákonitě musíte každou nevynucenou ztrátu vyčítat, jako by byla tou fatální. Nic než výhra zkrátka nepřipadá v úvahu. Bez ohledu na soupeře. Bez ohledu na nekompromisní program, který mužům ze severního Londýna servíruje tři výjezdy v rámci jediného týdne.

Venkovní itinerář Arsenalu zní: derby na hřišti největšího rivala Tottenhamu v neděli, čtvrteční Liga mistrů v Bergamu proti již tradičně silné Atalantě a nedělní „zápas podzimu“ na Etihad stadium. Sportovní obtížnost tria venkovních výzev sahá ke stropu. Tím spíš, že se Gunners budou muset v lize obejít bez vykartovaného Declana Rice a s nejvyšší pravděpodobností i čerstvě zraněného Martina Ödegaarda. Otazník dále visí nad startem dvou novopečených posil Mikela Merina či Riccarda Calafioriho. Nejistý je start brazilského zakončovatele Gabriela Jesuse a v nedohlednu je zatím návrat beků Takehira Tomiyasua či Kierana Tierneyho.

Ale zpátky k meritu věci. Záloha Gunners totiž momentálně postrádá… svou zálohu. Kádr Gunners se dramaticky zúžil v tu nejméně vhodnou chvíli na jednom z nejcitlivějších míst. Hlavním tématem posledních hodin je tak logicky milionová otázka. Kým Mikel Arteta zalepí trhliny v základní sestavě? Jak nahradit tandem Rice-Odegaard, který si svým fungováním právoplatně vysloužil nálepku „nenahraditelný“?

Pokud se na place neobjeví ani norský kreativní středopolař, Arsenal si bude muset poradit formou ojedinělého experimentu - pojmu, který by Mikel Arteta na prahu nové sezony nejradši vytěsnil z existence.

