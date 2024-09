Haaland jako pasivní a trapný stín? Řeší se (ne)pohyb, mluví gólový děs

Nor odstartoval sezonu 2024/25 rázně. Torpédoval Chelsea, kterou na Stamford Bridge zasáhl po 18 minutách. Doma šel sbíječkou na Ipswich Town a obranný asfalt provrtal třemi góly. Stejný počin zopakoval o týden později na půdě West Hamu… Byl to Haalandův jedenáctý hattrick v City a osmý v Premier League.

Wayne Rooney jich navršil sedm, ale potřeboval k tomu 491 utkání. Erlingovi postačilo 68. Osmi hattricky se chlubí Thierry Henry (258), Harry Kane (320), Michael Owen (326), devět oslavil Robbie Fowler (379), jedenáct Alan Shearer (441) a rekordních dvanáct Sergio Agüero (275).

Haalandovi je 24 let a v Anglii je od srpna 2022. Má spoustu času, aby pokořil a předehnal… cokoli a kohokoli. Poté, co zavařil motor Tractor Boys, které poslal zpátky do montérek, aby zas okopávali řepu a orali strniště v Ipswichi, se chopil zápasového míče, a jak velí tradice, spoluhráči mu suvenýr pokryli vzkazy a podpisy. Nejvtipnější zněl: „Už mě to nebaví psát.“

Dobyvatel Erling je prvním hráčem v historii Premier League, který ukořistil Zlatou kopačku v prvních dvou sezonách. „It's scary,“ vydechl Pep Guardiola. „Má statistiky Messiho s Cristianem Ronaldem, kteří patnáct let ovládali úplně všechno. Co se týče čísel, je na jejich úrovni. Nevím, jak to dělá, ale dát 97 gólů ve 102 utkáních? Pánové, jsme v Anglii. V této zemi je to neuvěřitelné.“

První rok nastřílel 52 branek a podal si přihlášku k fotbalové nesmrtelnosti. Minule laťku snížil (38 tref), a to především kvůli četným zraněním. Teď Guardiola řekl: „Mám pocit, že je ostřejší. Má za sebou perfektní letní přípravu. Po trénincích zůstává déle, aby si procvičil zakončení z centrů, a věnuje se střelbě. V předchozí kampani to nešlo, nebyl stoprocentně fit. Aby mohl hrát na takovém stupni, musí být fyzicky dokonalý.“

Pepovi se líbí, když hodně běhá a presuje jako zvíře. „Jste-li semknutí v obraně, jste kompaktní i v útoku. Jeho řeč těla… Představte si, že jste stoper s míčem u nohy. A on udělá sprint s tím svým pohybem predátora. Je to děsivé. Pomáhá nám s prostorem ve středu. Pak jsme efektivnější ve vysokém presinku.“

S rizikem, že Guardiolovi vložíme slova do úst, je tu jeden rozdíl. I když Erlinga s potěšením staví na stejný piedestal jako LM10 a CR7, připojil doušku „co se týče čísel“. Pokud jde o ovlivňování zápasů jinými způsoby, jejich třídy nedosahuje.