Nizozemce střídá portugalská kometa. Vrátí Amorim Manchesteru respekt?

BLOG KARLA TVAROHA | Manchester United už oficiálně potvrdil příchod Rúbena Amorima. Portugalský kouč by měl definitivně opustit Sporting Lisabon ve prospěch rudých ďáblů v listopadové reprezentační přestávce. Do té doby bude u kormidla někdejší kanonýr Ruud van Nistelrooy, který si v roli hlavního kouče stihl odbýt vítěznou premiéru v ligovém poháru.

Dlouhodobě kritizovaný Erik ten Hag v pondělí skončil na lavičce Manchesteru United. Nepřekvapivě. Osudová se mu stala poslední ligová porážka na hřišti West Hamu, která klub potopila na 14. místo. Společně s týmem se tak podepsal pod jeden z nejhorších startů ročníku v celé klubové historii. S dalšími negativními rekordy a nezapomenutelnými debakly, pod které se ten Hag podepsal, bychom mohli dlouze pokračovat, ale to je na jinou kapitolu.

Pravda, pod jeho taktovkou se rudým ďáblům sice podařilo získat dvě domácí trofeje (Anglický ligový pohár a FA Cup), ale ambicióznímu vedení už jednoduše došla trpělivost. Přece jen, i když se United více než dekádu nedaří navázat na zlaté časy pod Sirem Alexem Fergusonem, těžko se spokojit s nemastnými výkony kádru, do kterého putovalo z klubové kasy jen za poslední čtyři přestupová okna (pod nizozemským koučem) více než 600 milionů liber. Po londýnské Chelsea jsou na Old Trafford v tomto ohledu největšími rozhazovači. A na rozdíl od svého nedělního vyzyvatele, na hře Red Devils je efekt mohutných investic pramálo znát.

Všechno by se mělo změnit díky 39leté portugalské kometě jménem Rúben Amorim. Ještě nedávno profesionální fotbalista prožívá v trenérské roli mimořádně strmý vzestup. Sporting Lisabon dokázal od propuknutí covidové pandemie vrátit na čelo portugalské ligy po 19 let dlouhém půstu. Jeho fotbal okupuje v nejrůznějších datových celoevropských srovnáních ty absolutně nejvyšší pozice. Amorimův Sporting si zakrátko vydobyl respekt i na evropské scéně.

West Ham, Liverpool, Manchester City? Kolem Amorima v nedávné době kroužila celá řada anglických velkoklubů. Jeho přesun do nejsledovanější ligy světa byl na spadnutí. Není divu. Vysoce žádaný kouč se v portugalské metropoli významně podepsal na kariérním vývoji borců jako Nuno Mendes, Matheus Nunes, Pedro Porro, Joao Palhinha… a nebo jistý Manuel Ugarte. Stále ještě relativně čerstvá posila Manchesteru United by se mohla pod vedením staronového kouče hladce zapracovat do nového systému.

Angličtí insideři hojně predikují, že se naopak život ztíží hlavně některým ten Hagovým posilám. Na mysli mají zejména borce s minulostí z Ajaxu. Nejčastěji v tomto ohledu padá jméno jednoho z jeho oblíbenců Matthijse de Ligta. Ale těžko říct, do jaké míry se kádr přizpůsobí vizi nového muže na lavičce. Slovy českého fotbalového klasika, čas ukáže.

Hráči United v týdnu reagovali na trenérskou změnu působivě - v ligovém poháru smetli Leicester pěti góly. A tak se okamžitě vyrojily spekulace, jestli by si náhodou Ruud van Nistelrooy nezasloužil delší pobyt na lavičce. „Tým přebírám jen dočasně. Bylo mi to jasně řečeno,“ uvedl věci na pravou míru legendární střelec Ruud van Nistelrooy na předzápasové tiskové konferenci. „Nevěřím na náhlé přílivy emocí. Nechci žádné drama. I když dnes každý prahne po rychlé senzaci. Situaci si žádá, abychom zůstali klidní, maximálně soustředění. Jedině tak můžeme uspět. Neotočíme to ze dne na den. Ale dokážeme to,“ prohodil k novinářům s uvolněným úsměvem.

Van Nistelrooy si odbude debut v roli hlavního kouče celku Premier League už v neděli. A v cestě nebude mít nejsnažšího soupeře. Na Old Trafford přijede sebevědomá Chelsea, tým s druhou nejlepší ligovou formou od začátku května. Jestli se domácím podaří navázat na pohárové představení s Leicesterem, můžete sledovat v neděli na CANAL+ Sport. K zápasu servírujeme i naše speciální studio MatchTime, které kromě šlágru 10. kola nabídne i zápas mezi Tottenhamem a Aston Villou. Těšit se můžete i na už tradiční pořad Extra Time, ve kterém si můžete vychutnat kompletní souhrn odehraného kola.

Přeji vám co možná nejhezčí víkend, ideálně ve společnosti Premier League.