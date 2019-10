Turnaje v Číně, to je na morál. Ale mají peníze. Co Češky na Masters? | iSport.cz

Bartyové je 23 let, Ósakaové 21 a Andreescuové 19. Všechny tři letos vyhrály grandslam, dá se říct, že jsou nejlepšími hráčkami téhle sezony. A myslím, že do budoucna bude na těchto jménech a jejich rivalitách stát ženský tenis. Může to být taková velká trojka v ženském provedení.

Co už je několik let naopak současností tenisu, to je podzimní asijská šňůra, která dostává čím dál víc turnajů v Číně. Když vidím některé zápasy, kde jsou v hledišti dva diváci a dva trenéři, přijde mi to docela smutný.

Co si pamatuju ze svých hráčských let, tak tohle období je pro všechny tenistky asi nejhorší. Po tom, co celý rok cestujete, musíte ještě na konec sezony vyrazit na další dlouhý let do Číny. To už je prostě na morál.