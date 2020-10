Projektu Liberec nejde nefandit, aura úspěchu v letech prázdna nezmizela

Liberečtí fotbalisté slaví postup do základní skupiny Evropské ligy • Pavel Mazáč (Sport)

Pavel Hoftych a Jan Matoušek se radují z postupu do skupiny Evropské ligy • Pavel Mazáč (Sport)

Pavel Hoftych po postupu do skupiny Evropské ligy létal nad hlavami hráčů • Pavel Mazáč (Sport)

Kamso Mara trefil Liberci postup do skupiny Evropské ligy z penalty v nastavení • ČTK / Radek Petrášek

Pavel Hoftych si postup do skupiny Evropské ligy pořádně užíval • Pavel Mazáč (Sport)

Dokázali to. Už zase. Po tradiční megalomanské obměně kádru na severu Čech stejně jako několikrát předtím všechno poslepovali, kutilsky zalátali a talent poctivou prací začali měnit ve výsledky. Úsilí je nakonec dostalo přes tři nepředvídatelná předkola až do základní skupiny Evropské ligy. Leckdo může namítnout, že cestičku Slovanu umetl slabší litevský soupeř a koronavirus prosakující strukturou FCSB, ale štěstí zkrátka přeje připraveným. Tak to chodí.

V klubu šli úspěchu naproti omezením očekávání z ligy. Všechno vsadili na jednu kartu, což odnesly zápasy s Karvinou (1:1) a Pardubicemi (0:3). Šťastné eso Severočeši žmoulali až do nastavení duelu s APOELem, pak ho vyhodili na stůl a jejich sen se díky penaltě zhmotnil v realitu. Závěrečný výbuch euforie na střídačce pak už jen důrazně připomněl veleúspěšné období Slovanu na evropské scéně, které náhle skončilo po odchodu Jindřicha Trpišovského.

Období, v němž byl schopný Liberec porazit Olympique Mairselle, italské Udinese, nebo dvakrát remizovat se Sevillou.

Aura úspěchu a autenticity se zjevně z okolí Ještědu v časech čekání nevytratila, bloudí vzduchem dál i po čtyřech letech. Hoftych a spol. dokázali to, co se nepovedlo favorizované plzeňské Viktorii, Jablonci a v minulých sezonách Mladé Boleslavi se Spartou. Ukázali vnitřní sílu, obrovskou chuť, odhodlání. Nutno říct, že v rozhodujícím zápase nebyli lepší, netahali za delší konec, ale po celou dobu nerozpustili herní plán a sympatickou týmovostí nakonec dokráčeli pro desítky milionů do klubové kasy.

Projektu Slovan ani nejde úspěch nepřát. Je až na pováženou, jak rychle realizační tým stmelil jedenáctku nechtěných, která během léta do kabiny dorazila a s níž si třeba ostatní kluby ani nevěděly rady. Z jednotlivců a specifických charakterů trenéři uplácali tým s velkým T a právě díky tomu si klub zahraje Evropskou ligu.

Na severu Čech prostě předkola umí. Pokorně si věří a pohodovým osobním přístupem posouvají limity dál. Koeficient návrat Liberce do Evropy potřeboval, hoši ze severu za to zase vzali. Před základní skupinou nevyhnutelně musí posílit, jinak dojedou na kumulaci zápasů, po čtyřech letech ale zase jednou nezbývá než smeknout klobouk. Především za otesání velkými zápasy neobroušeného kádru do role vítězů.

A teď schválně, jak vysoko má tahle podceňovaná parta limit?