Hoftych ocenil fandy na skále: Věřím, že se hráči nezboří. Přijde Malínský?

Běžela třetí minuta nastavení. Slovan začínal tahat nohy, kyperský APOEL diktoval tempo a pak to přišlo… Geraldes trefil ve vápně míč rukou a švédský sudí Andreas Ekberg nařídil penaltu. Míč si vzal Kamso Mara a neomylně poslal Liberec do základní skupiny Evropské ligy. Pohádka skončila happy endem (1:0), Severočeši se po čtyřech letech vrací mezi elitu. „Bylo to utkání o sen, který jsme mohli prožít. Už zápas s FCSB byl nadplán, že dojdeme tak daleko bych si netipoval, ale kádr jsme doplnili o hráče s velkou kvalitou,“ rozplýval se Pavel Hoftych, kterého hráči ještě na trávníku vyhazovali do vzduchu, po utkání.

Dobojováno, základní skupinu Evropské ligy vám už nikdo nevezme. Co na bitvu, která měla euforické vyvrcholení, říkáte?

„Věděli jsme, že nás čeká náročný soupeř silný kombinačně a s velkou zkušeností hráčů. První půli jsme se docela slušně dokázali posouvat a dostupovat protihráče, dokonce jsme si vytvořili i brejkové situace, ale druhá půle už byla složitější. Síly ubývaly. Jednou nás při tutovce podržel Filip Nguyen, od toho tam je. Patří mu dík. Pak se ve vápně APOELu odehrálo několik sporných situací a poslední z nich skončila odpískanou penaltou. Klobouk dolu před Kamilem (Kamso Marou), že si na to vleze a uklidí to. Tím, že pohár se Spartou na konci minulé sezony nedopadl, jsme si museli prošlapat cestu zespodu přes umělou trávu a nejasnou sestavu FCSB...“

Závěr s gólem v 94. minutě vás možná zachránil, ne? Prodloužení už by bylo hodně náročné, Kypřané vás začali s blížícím se koncem výrazně přehrávat.

„Byli lepší, nedokázali jsme udržet balon. Dostali jsme se do tří situací, už druhá zaváněla penaltou po pádu Tarase Kačaraby… Možná bychom přes Matyho (Jana Matouška) soupeře uběhali, ale síly ubývaly, tak to bylo. Soupeř neměl čas reagovat, dali jsme ideální gól v ideálním čase.“

Na zápase bez diváků vás přece jen podporovala hrstka fanoušků v zahradě na skále u hlavní tribuny. Nakoplo vás jejich celozápasové povzbuzování?

„Slyšeli jsme naše fandy v zahradě nahoře už během rozcvičky. Určitě nám pomohli, věděli jsme, že máme v zádech podporu libereckých zahrádkářů (směje se). Ne, byli bezpochyby součástí postupu a děkujeme jim.“

Upřímně, věřil jste, že byste se mohli na evropské scéně dostat tak daleko?

„Nebudu říkat, že jsem věřil postupu. Riteriai byl povinností, nikdo by nám vypadnutí s litevským soupeřem neodpustil. Pak musíme přiznat, že za námi šlo štěstí proti FCSB. Kdyby hráli v kompletní sestavě, naše šance by se určitě snížily. Už tam to byl nadplán a poslední zápas? To už bylo utkání o sen, který jsme mohli prožít… Před sezonou bych si netipl, že půjdeme až do skupiny. Ale na druhou stranu jsme doplnili tým o hráče, kteří mají opravdovou kvalitu.“

A možná teď bude posilování pokračovat, co? Vyjednávací pozici budete mít dobrou...

„Je to pro všechny zajímavá výzva, chtěli bychom dva hráče. Vrátit by se třeba po známé trase Slavia – Liberec mohl třeba náš exhráč Tomáš Malínský. Byl by pravou posilou, která by nám pomohla. Oscar to stejné, ale ten je využitelný na vícero postech. U Tomáše je reálná šance, že by nám přišel pomoct.“

Oslavy budou, hádám, bujaré.

„Júsuf dorazil ze hřiště polomrtvý, hned jsem mu říkal, že si dá o víkendu 70 minut proti Příbrami, tak byl spokojený (směje se). Nemáme zase tak široký kádr, když nezůstane na kamenech, zbortí se. Máme tu chytré hráče, Rambo (Michael Rabušic) si je ohlídá tak, aby pivo nepřetáhli. Hlídat je nebudu, věřím, že se nezbortí.“

A co vysněný soupeř v základní skupině?

„Byl bych strašně rád za směr: Německo, Anglie, Francie, Itálie… Mám 40 zápasů v pohárech buď jako trenér, nebo generální manažer a všechno bylo většinou směrem na východ. Chtěli bychom zvučného soupeře orientovaného na západ.“