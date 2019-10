Cukr a bič manželů Váňových. A je tu další triumf ve Velké pardubické | iSport.cz

Byla mu nejblíže. Během slavnostního vyhlášení, i během pětileté přípravy. Hlavně díky jejímu přístupu se z nepředvídatelného rapla, který byl schopný při premiérovém startu v barvách iSport-Váňa zahodit jezdce Boekhouta a zamířit si to mezi překvapené diváky na tribunu, stal šampion.

Cukr a bič. Tak by se ve zkratce dal popsat tréninkový vliv manželů Váňových. Josef Váňa, matador a rekordman Velké pardubické, je bič. Nekompromisní, ostrý a s jasnou vizí, co by špičkový kůň měl zvládat, aby byl nejlepší.

Pavla Váňová je cukr. Nejde to? „Pohladí“ koně vlídným slovem, zazpívanou písničkou, drobným úplatkem v podobě mrkve či jablka. Vyladí hlavu a psychiku. Rozjede komunikaci mezi nebem a zemí. Získá si důvěru zvířete.

A právě tohle je nejtěžší úkol. Paradoxně přehlížený. Kondice, síla a skokanské schopnosti se vypilují v tréninku. Naložit v přípravě umí každý. Chceš vyhrát Velkou pardubickou? Musíš naběhat tolik a tolik kilometrů, naskákat tolik a tolik skoků. Jenže. Kdyby to bylo tak jednoduché, vyhrává se podle jedné šablony pořád dokola.

Váňovi jsou v tomto ideální tým. Josef je bič (kondice), Pavla cukr (hlava). I proto slaví jedenácté trenérské vítězství ve Velké pardubické. V listinách vítězů sice bude zapsáno jen jedno jméno, ale zaslouží si tam být oba. Protože na vítězství Theophila mají oba stejně výraznou zásluhu.

Jak vypadá pád na Taxisu očima žokeje? Unikátní video z helmy Alexandra Oraina