Zápasy snů? Tři poločasy byly hrůzostrašné, Schicka na hřišti ignorujeme | iSport.cz

A ten první duel, ve kterém o něco šlo, jsme prosím pěkně nezbabrali. Jen jsme ukázali, jací doopravdy jsme ve srovnání se světovou konkurencí. Náš výkon byl ošklivej, takové hře se nedá fandit. Hráli jsme ustrašeně, nikdo nechtěl dopředu. Bodejť bychom si nedali vlastní góly, když nás bylo tolik vzadu. Pak ani není náhoda, že se to od někoho odrazí do branky. To bylo jen dovršení naší abnormální neschopnosti a neumětelství.

Na druhou stranu zápas v Anglii byl ohromně těžkej, soupeř hrál naplno a dal nám užitečnou lekci. Na všech postech bez výjimky mají silnější hráče, asi to ani jinak dopadnout nemohlo. Byl to marnej boj.

Ovšem pozor! Může se stát, že dostanete rychtu, ale nesmíme vidět tak otřesný výkon bez pohybu, zanícení, bez špetky odvahy a osobní statečnosti. Tímto stylem nemůžeme nejsilnějším zemím konkurovat. My jim teda konkurencí nejsme, ale snad je můžeme aspoň pozlobit, štípnout, na chvíli vyděsit. Místo toho jsme se děsili jen sami. Smekám před českými fanoušky ve Wembley, že po celý zápas mužstvo povzbuzovali. Přitom se na to mohli při pohledu na hřiště nakrásně vyprdnout.

Na podzim jsem nároďák chválil, moc mě zaujalo viditelné zlepšení po příchodu Jardy Šilhavého, ale tenhle anglický výkon předchozí posun neguje. Řešilo se, zda chyběl Dočkal, osobně si to nemyslím. I s ním by to dopadlo úplně stejně.

Nelíbí se mi, že hrajeme na jednoho útočníka. Schick je jedinej borec, který má kvality. My ho na place ignorujeme, úplně ho vyřídíme, nahoře je sám. Pod ním je šílená díra. Přece po něm nikdo nemůže chtít, aby proti parádním stoperům udržel balon, sklepnul ho nebo rozehrál do strany. I kdyby míč udržel, stejně to neměl šanci nikomu nahrát, protože v jeho okolí nikdo nebyl. Wembley nám nastavilo moc ošklivé zrcadlo.

Sterling ve Wembley hattrickem zničil Čechy. 0:5, nejhorší porážka v české historii 720p 360p REKLAMA

S Brazílií už o nic nešlo, ten zápas nemá smysl hodnotit. Je dobře, že takovej mančaft přijel, a taky je dobře, že nedorazil Neymar. Patří mezi nejlepší tři hráče planety. Pokud by v Edenu nastoupil, dostali bychom dalšího "búra".

Víte, viděl jsem zápasy naší kvalifikační skupiny. Výsledky nám hrají do not. Černá Hora dostala buchec, Bulharsko dvakrát remizovalo. Ale nemysleme si, že pojedeme k těmhle soupeřům vyhrát. To ani náhodou. Je to srovnatelná kvalita s námi.

Přiznám se: mám velkej strach, abychom se na evropský šampionát kvalifikovali. Samozřejmě si to přeju, ale v případě neúspěchu by šlo o šílenou blamáž. Je potřeba si přiznat, že už nepatříme mezi lepší mužstva v Evropě. Jsme jednoduše jen průměr, občas se nám může zadařit, ale naše umístění v žebříčku FIFA, kde jsme na čtyřiačtyřicátém místě ve společnosti Austrálie, Maroka či právě Černohorců a Bulharů, je naprosto odpovídající.