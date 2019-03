Šilhavý: Brazilci přidali, my ubrali. Snad jsme si udobřili fanoušky | iSport.cz

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 37. Pavelka Hosté: 49. Firmino, 83. Jesus, 90. Jesus Sestavy Domácí: Pavlenka – Coufal, Suchý, Čelůstka (58. Kúdela), Novák (46. Gebre Selassie) – Souček, Pavelka (69. Král) – Masopust, Darida (K) (55. Frýdek), Zmrhal (84. Jankto) – Schick (52. Vydra) Hosté: Alisson – Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro – Lucas Paquetá (46. Everton), Casemiro (K) (72. Arthur), Allan – Richarlison (63. Neres), Firmino (87. Fabinho), Coutinho (72. Jesus) Karty Hosté: Casemiro, Casemiro Rozhodčí Hategan – Sovre, Gheorghe (vš. Rum.) Stadion Sinobo Stadium, Praha-Vršovice Návštěva 19 116 diváků

Proč byl v prvním a druhém poločase v českém výkonu takový rozdíl?

„První poločas jsme hráli hodně vysoko, dařilo se nám napadání, Brazilcům to dělalo potíže, kromě gólu jsme tam měli další šance, byl to povedený poločas. Ve druhém jsme od toho ovšem ustoupili, tři čtyři hráče potkaly zdravotní problémy, nabídli jsme soupeři gól. Po změnách v sestavě už jsme nebyli tak kompaktní a Brazilci ukázali své umění. Celkově ale musím hráče pochválit, vydali se, chtěli jsme si udobřit diváky, a věřím, že se nám to snad i povedlo.“

Byl tedy vyrovnávací gól hostů zlomový?

„Určitě, ten gól posadil soupeře na koně. Nechci hodnotit, jestli za to může víc Theo Gebre Selassie, nebo Marek Suchý, nejdřív se na to podívám a vyhodnotíme si to. Ale byla to naše chyba, kterou jsme soupeři nabídli vyrovnání, pak Brazílie ukázala svou velkou kvalitu a dokázala zvítězit.“

Všiml jste si, jak Brazilci během utkání pozvolna zapínají, že stupňují tempo utkání?

„Myslím, že v tom bylo obojí. Tedy že Brazilci začali přidávat, samozřejmě nechtěli prohrát, a my naopak nedokázali udržet tempo z prvního poločasu, kdy jsme hráli hodně náročně. Brazilci si s námi kolikrát v první půli nevěděli rady. Pak jsme ale polevili, i střídáními, kterými se to narušilo, se karta obrátila.“

Měly pro vás oba duely nějaký vzkaz do budoucna?

„Oba zápasy nám daly hodně zkušeností a informací. Z takových utkání lze dělat určité závěry pro další práci, kvalifikaci, co se způsobu hry a hráčů samotných týče. Mohli jsme proti Brazílii vidět, že je v našich silách hrát moderní náročný fotbal, presovat vysoko. Možná by takový výkon vyzněl se slabším soupeřem jinak než proti takovému gigantu. Ale jsem rád, že jsme tyhle zápasy odehráli, ne za výsledky, ale proti Brazílii měla naše hra určitou kvalitu.“

Co říkáte na vývoj kvalifikace, na další pětigólovou výhru Angličanů v Černé Hoře?

„Naše skupina se vyvíjí podle očekávání, na dostřel jsou týmy, o kterých jsem říkal, že si to s nimi rozdáme o druhé místo. Souhlasím, že pro nás kvalifikace začíná až v červnu.“

Co ještě váš pohled na dovednosti silných reprezentací, se kterými jste se střetli teď, tedy Anglie a Brazílie? V čem vévodí fotbalovému světu, v čem je Češi musí dohnat?

„Je to na samostatný článek... Tak aspoň krátce, Angličané hráli výborně, silově, jsou fyzicky výborně vybavení, rychlostně, šli rychle nahoru, tímhle směrem se asi fotbal ubírá, k tomu mají velké technické dovednosti. Stejně jako Brazílie, nicméně u ní cítím, že ačkoliv je taky organizovaná, hraje velmi dobře, má tam ještě to, že si chce pohrát, narazit. Angličani jdou přímo na bránu, jsou nebezpeční, silní, rychlí. Tyhle dva týmy, kdyby se skloubily, bylo by to nejlepší mužstvo světa.“