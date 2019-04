Hašek se musí na Spartu změnit. Co kdyby tě zneuctil Hřebík, Martine? | iSport.cz

Ale k Martinovi: říká se o něm, že je to druhej Jarda Hřebík. Vyznává jeho metody a já vím, jaké to jsou. Neříkám, že nemá rád echtovní fotbalisty, ale inklinuje spíš k bojovníkům a k pracantům. A přesně takoví Bohemians jsou. To si nemůžeme nalhávat. Oni těží z fyzické připravenosti, z pracovitosti, z bojovnosti, ale v jejich hře mi chybí volnost, šikovnost, fotbalový um, kumšt nebo fortel.

Na víc než prostředek tabulky to není. Přes všechny minusy ale dovedou vyhrát v Karviné nebo ve Zlíně, měli mít tři body z Plzně, prohrát neměli ani v prvním jarním kole na Spartě. Martin sice neumí vyhrávat v Ďolíčku, ale venku mu to docela sype.

On je to takový povídálek, což teď názorně předvedl po zápase v Plzni. O Jindřiškovi řekl, že mu při penaltě stejně nevěřil. Z Ljevina udělal lempla, co se do brány netrefí ani v tréninku. Nevím, jestli je to dobře. Mluvil jsem s několika trenéry, moc jim to pod vousy nešlo. Tyhle řeči se jim nelíbily.