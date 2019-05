Slavia je před velkým finále v nervu. Vrba jen dodržel, co slíbil | iSport.cz

O víkendu hrála zase hrozně, divně, pomalu, bez emocí, bez snahy, ale pořád zničehonic umí zapnout a vyhrát. Ne nadarmo je to velké mužstvo ošlehané těžkými bitvami v Evropě. Pavel Vrba moc dobře ví, že v neděli se v Edenu může stát cokoliv. Jedna situace může ráz zápasu úplně změnit. Do toho faktor rozhodčí, kteří zase kupí chybu za chybou… A známe, jak to někdy u Plzně bývá, že tlačenka ze strany arbitrů bývá do očí bijící. Teď se ale s Berbrem skamarádila i Slavia, tak nevím, komu půjde rozhodčí na ruku.

Za našich časů dostal sudí od každýho mančaftu igelitku a pískal rovinu. No nic, nechci malovat čerta na zeď. Ať se rozhodne na trávníku v pravém fotbalovém souboji a jde o parádní zápas. A proboha živýho, ať už do toho nevstupuje VAR. Tohle vážně nikdo nechce. Doufám, že fotbalu zase nezavaří.

Každý, kdo aspoň trochu kouká na fotbal, dává samozřejmě větší šance Slavii. Navíc Viktorce to v Edenu nejde, pětkrát za sebou tam prohrála, aniž by vstřelila gól, což je u takhle kvalitního mužstva dost strašná bilance. Přesto je Slavia v nervu. Ona musí, soupeř může. Ztratit úchvatně rozjetou sezonu, to by v klubu bylo velký dusno. Vrba jen dodržel, co slíbil: že Plzeň to bude chtít Tvrdíkovi znepříjemnit. A je to tady! Čeká nás finále ligy, všichni se na to těšíme.

Penalta v Opavě? To byl zločin

V neděli se půjde nadoraz, bude to tvrdá a nesmlouvavá bitva. Jestliže ale Slavia předvede evropsko–pohárový výkon, má Plzeň smůlu. Ona jí nenechá hrát, zadupe na ni, a když se v rozumném čase trefí, pojede zápas podle jejích not.

LIGOVÝ INSIDER: Slavii by mohl pomoct Stoch. Costa? To je šílený 1080p 720p 360p REKLAMA

Viktoria je možná trošičku fotbalovější, vytříbenější z Ligy mistrů, ale rafani od Jindry Trpišovského na ni skočí a fyzicky ji přejedou. Očekávám v jejich výkonu touhu a nasazení. Znovu opakuji: jestliže se Slavia přiblíží výkonu proti Chelsea, není o čem. Jednička na tiket jako blázen. Jakmile bude tři kola před koncem v náskoku pěti bodů, je o titulu rozhodnuto.

Chtě nechtě musím reagovat na penaltu v Opavě. Nebo penaltu… Totálně vymyšlenou penaltu. To byl zločin, naprostý atentát na fotbal. Jak může Pavel Rejžek něco takového odpískat? Tohle si přece nemůže nikdy obhájit před komisí ani před vlastním svědomím. Takovej řezník nemá mít místo mezi profesionálními rozhodčími. Mimochodem, toho chlapce (Dominik Simerský), co lhal, že penalta byla, bych dodatečně také potrestal. Z jeho strany to byla neskutečná drzost. Měl by teď chodit kanály, stydět se a ještě se omluvit. Opava vyhrála v 92. minutě podvodem všech podvodů. Kvůli tomu se zachrání. Strašně mě to štve.