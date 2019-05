Slavia už to zvládne. Jindro, buď v klidu! Titul uhraješ | iSport.cz

Slavia sice šlágr zvládla, vyhrála 3:1, ale obecně se čekalo, že Viktorku jednoduše smázne a strčí ji do kapsy. Představy se nevyplnily. Trpišovského kluci byli viditelně nervózní, nedařilo se jim. Přidám ještě jeden důvod, proč to drhlo. Souvisí totiž se soupeřem. Plzeň je pod palbou kritiky, asi i zaslouženě, ale pořád platí, že se proti ní strašně blbě hraje. Ať chceme, nebo ne, jsou to parádní fotbalisti sehraní v množství extrémně těžkých zápasů. Byť Viktoria nehrála super fotbal, ostatně jako v celém ročníku, tak pořád platí, že porazit ji není jednoduchá věc. Slavia se o tom přesvědčila, i s nabitým stadionem v zádech se šíleně nadřela.

Mimochodem, co udělaly některé choré mozky dva dny před zápasem v tréninkovém areálu Plzně, mi hlava nebere. Nevím, jestli se mám smát, nebo brečet. Vůbec jsem celou partyzánskou akci nepochopil. Posprejovat kabiny, oběsit figurínu v dresu Viktorky… Původně jsem se na to chtěl dívat jako na žert, ale rychle mě to přešlo. Ať se jdou vycpat, ničit jinému majetek je vrchol slabošství. Moc chytré to vskutku nebylo.

Jen se ukázalo, že před zápasem nebyli v křeči jen samotní hráči, ale i fanoušci. Slávistický tábor měl obrovské obavy. A právem. Když nastřelil Kovařík tyčku, asi se všem sešívkám udělalo špatně od žaludku. Fotbalový bůh si ale přál vítězství Slavie, jinak by liga dopadla nespravedlivě.

Jindra Trpišovský po zápase tvrdil, že nic není rozhodnuté. Byť to vypadá na loženou záležitost, chápu jeho opatrnost. My jsme také vedli ligu při dvoubodovém systému o čtyři body, byly tři zápasy do konce a stejně jsme se báli. Slavia titul strašně chce, nabádání k ostražitosti je pochopitelné a správné. Hlavní překážku ale mají za sebou. Dnes nastoupí proti nepopulárnímu Jablonci, ale oni už to zvládnou.

Jindro, buď v klidu!

Nevím, jestli nebude na Tribuně Sever zase „Štístko“, proti Plzni byl pěkně v jejím středu a Slavii štěstí opravdu přinesl. Ten můj zeťák to má prostě nějak daný od Boha. Se Šmícou jsem mluvil, s mladým si to moc užili. Kluci se párkrát dostali do záběru televize, byli i v novinách. Musím říct, že oni jsou oba hrozní slávisti. Úplně tím žijou. Jakmile někdy načuchnete k historii velkých klubů, už se toho do smrti nezbavíte, což je moc dobře.

Jestliže celou sezonu kritizuju rozhodčí, tak tentokrát musím chválit. Nasekala se strašná spousta velkých chyb, došlo k hrubým ovlivněním výsledků, proto jsem byl mile překvapený, jak arbitr Zelinka tak těžký zápas zvládl. Vážně tleskám. Zaplaťpánbůh jsme po dlouhé době viděli kvalitní výkon rozhodčího. Když si vzpomenu na kopance údajně našeho nejlepšího sudího Královce, na problémy s VARem, tak tohle bylo moc fajn odpískané utkání.

Trošičku, ale vážně jen trošičku si to u mě tenhle spolek černoprdelníků vylepšil. Každopádně nejsem naivní, liga finišuje. Bude se hrát ještě o hodně – a to hlavně dole – takže ještě nějakej šmikanec očekávám.

