Jílek ztrácí důvěru veřejnosti. Vím, kdo by Spartu vyléčil za polovic | iSport.cz

Chtě nechtě musím konstatovat, že Sparta je doslova nešťastná. Vezměte si, vezl mě taxikář. Poznal mě a hned začal o Letenských, jak jsou šílený, marný a já nevím, co ještě. Byl to fanoušek, nicméně strašně zoufalej ze současný situace. Je to vážně smutný, co se v dříve tak úspěšném klubu děje. Lidi si ze Sparty dělaj srandu, prý před každým kolem probíhá losování, kdo nastoupí ve stoperské dvojici.