Český Mourinho Hašek nebyl vtipný. Trubky, Šilhavému ať poradí Trpišák | iSport.cz

U něj mi v poslední době přišlo, že si dává větší pozor na to, co říká, než co dělá u mužstva. Přišlo mi, že se z něj stal český Mourinho. Mnohdy jeho poznámky o hráčích nebyly už ani vtipné.

Navíc Bohemka se horšila a výsledky se nelepšily. Je jasné, že fanouškům už docházely nervy. Přitom na začátku měli Martina rádi. I mně se líbil. Jen se trochu změnil. Nakonec to vyústilo v jeho konec.

A teď koho do Ďolíčku? Ivan Hašek prohlásil, že když se vrátí do Česka, že by Bohemku vzal. Nevím proč, ale má k ní sympatie. Moc bych si přál, aby tu znovu trénoval, a ukázal se všem těm, kteří o něm říkají, že neví, co je zač. Když mu tohle řekla Sparta a zkoušela ho pomalu z pravidel, přišlo mi to k němu až neuctivé. Jenže on má zaječí úmysly. Řeší nabídku ze zahraničí.

Vrchol týdne přijde v pátek. Čeká nás fotbalový svátek. Přijede Anglie, které máme co vracet. Strašně mě mrzí, že vypadl David Hovorka. Vždyť jsme mohli mít celou slávistickou obranu! Spousta lidí mi říkala, že by na ně vsadila, ať se proti Angličanům předvedou.

Také jsem ale slyšel, že prý nároďák nechce kopírovat Slavii. Nad tím kroutím hlavou. To už je během chvíle druhý takový názor. A co by chtěli hrát? Slavia je dominantní. Válcuje českou ligu a je konkurenceschopná v Evropě. Dvakrát naběhala v Lize mistrů víc kilometrů než Real Madrid.

Taky už jsem slyšel, že na ně UEFA chystá speciální dopingovou kontrolu, protože to není možný. Kdo říká, že nechce Slavii kopírovat, je pro mě trubka. Opravdu nevím, co si o takových lidech myslet.

Všichni známe Petra Radu. Moc nechválí. Když jsme si ale volali po nedělním zápase, byl naprosto ohromenej. Slávisti na něj udělali dojem. Na hřišti sice nebyli moc fotbaloví, ale ti jejich beci jsou neskutečně nadupaný. Normálně je přejeli jak válec. Do Jablonce přijela delegace z Prahy, která obsadila VIP prostory. Ukazují, že jsou velký klub. Působí stejně, jako když přijede Barcelona.

Ale zpátky k Anglii. Podle mě bychom se jich nemuseli bát. Bude to jiný zápas. Bůra už nedostaneme. O tom jsem přesvědčený. Důležité bude, zda se vsadí na kostru ze Slavie. Garantuji vám, že ti se Angličanů nezaleknou. Ani náhodou.

Proto si říkám, jestli by se Jarda Šilhavý neměl před zápasem spojit s Trpišákem. Nebyla by to žádná potupa. Vzpomínám si, že se Pavel Vrba také radil s Karlem Brücknerem. Šilhavý by s ním mohl dát dohromady nějaký plán. V nominaci má snad sedm slávistů, proto by mi přišlo logické zeptat se na to, co jim v klubu sedí a přenést to do reprezentace. Za nás to tak fungovalo.

Ale oni si chtějí hrát svůj fotbal, tak uvidíme, jak s ním budou úspěšní a k čemu to bude stačit. Měli bychom to Angličanům říct na rovinu – potřebujeme bod. Vám to neublíží a nám to ohromně pomůže. Zatímco oni mají totiž postup téměř v kapse, my se ještě hodně nadřeme.