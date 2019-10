Rozhodčí Houdek měl v žíle. Jako hostinský to poznám | iSport.cz

Poslední dobou jsem byl až moc pozitivní. To skončilo. Máme tady zase nepříjemnosti. A velký. Asi víte, kam směřuju. Samozřejmě k rozhodčím. Nejsou dobří, jsou pomatení, popletení. Skoro by se chtělo říct, že i opilí. To se ale všichni bojej, ovšem já coby hostinský jsem typické příznaky opilosti poznal.

Sudí Jiří Houdek má hřiště sto metrů dlouhý, nevím jak široký, a on vrazí do hráče. Pak není schopný ze země zvednout balon… Co si o tom mám myslet?

Přitom je to sympatickej kluk. Po sprše vypadal už docela dobře. Utkání odpískal bez výrazných chyb, tak si říkám, že by nakonec mohli chlastat všichni. Třeba by se úroveň zvedla.

Ale teď vážně: vypadal opravdu dost špatně, unaveně. Takhle ode mě odcházejí o půlnoci hosté a číšníci to spokojeně glosují, že odvedli dobrou práci. Proto mi těžko někdo vymluví, že Houdek neměl v žíle.

Ještě horší byl zápas v Teplicích. Tam jsem sice náznaky stavu opilosti u Jana Machálka nezaznamenal, což je ale snad ještě horší. Udělal tolik chyb, až to člověka zaráží.

Pořád mi vrtá hlavou, co je vlastně ruka. Nějaká se pískala na Slavii, horší provinění Adama Hložka v Teplicích zůstalo pokutovým kopem neoceněno. To přece byla evidentní desítka! VAR to vůbec nerozporoval.

Sakra, to mně zůstává rozum stát. Machálek zápas pokazil, možná by došlo i k jinému výsledku. Takhle mně přišlo, že m nakonec byly spokojený Teplice i Sparta. Nikdo moc nefrflal.

Ještě k těm nastřeleným ručičkám: výklad by se měl konečně nějak sjednotit. Vnést do toho trochu rozumu. Tohle jen zavání spekulacemi, vyvolává to zbytečnou nenávist, jsou z toho jen tyjátry.

Sudí operují termínem zjevná ruka. Za chvíli se do názvosloví dostane i nezjevná ruka. Sakra, vždyť se v tom nikdo nevyzná a všichni se z toho dočista zblázníme. Obecně platí, že čeští rozhodčí nepískají dobře. Každé kolo jsou nějaké problémy a kauzy. Tohle nikoho nebaví.

Rogoz ví, kudy běží zajíc

Všechno se logicky hodně spojuje s Pepou Chovancem. Je hlava rozhodčích. A taky má nešťastného kamaráda. Ano, myslím Romana Rogoze. Všichni to vědí. Nedivím se Jihlavě, že si stěžuje. Protože Vyšehrad má člověka, který to s rozhodčími umí. Rogoz je v tomhle směru číslem jedna. Svazový předseda Martin Malík nedávno pronesl, že každý klub má borce, co se o sudí stará. Rogoz se stará ze všech nejlíp.

Je to nejlepší pečovatel v tuzemsku. Absolutní extratřída. Bohužel má k ruce ještě Pepu. Rozhodčí to vědí, proto se klidně uchýlí k takovým zářezům. Chovanec jde spekulacím naproti. S tím svým kámošem se furt někde ukazuje.

Jednou jsem měl možnost se s Rogozem bavit. Je vtipnej, usměvavej, ale za dvě minuty jsem věděl, že moc dobře ví, kudy běží zajíc. Mám pocit, že kdyby se s Vyšehradem rozhodl postoupit do první ligy, tak to bez mrknutí oka dokáže.

Ale nebudeme si kazit náladu. Dnešek nás vrátí zpátky do pohody. Slavia přivítá v Lize mistrů slavnou Barcelonu. Do Česka nejezdí často, i když už tady párkrát byla. A dvakrát odjela poražená. Jak z Julisky, tak z Letný. Proč by ponížená nejela i z Edenu?

Jen ať se Slavia nebojí a přiřadí se ke dvěma velkým mužstvům, která už Barcelonu porazila. Jooo, tenkrát jsem byl s Duklou u toho, musím se za to pochválit. Celý národ je v očekávání. Slavii se hodně věří. Respekt mít nebude, bude hrát stejně jako s Dortmundem. Pokud předvede lepší koncovku, může to dopadnout.