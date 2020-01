Být Spartou, Haška vyrazím. Součkovi přeji, ať West Ham pomůže zachránit | iSport.cz

Po dlouhých letech máme opravdu pořádného borce v Anglii. Mluví se o závratných částkách za hostování a následný přestup v případě, že se West Ham zachrání. Z Tomáše Součka se může stát nejdražší hráč, co vyletěl z české ligy. Překonal by i Tomáše Rosického. Ostatně, takové peníze si může dovolit vysázet víceméně jen klub z Premier League. Četl jsem názor ve Sportu, že si přestup Souček odpracoval. Ano, s tím naprosto souhlasím.

Jsem docela rád, že míří ke „kladivářům“. Protože Tomášův styl hry tam bude platnější než v Monaku. Víc by mu to mělo sedět. Francouzská liga je o chlup fotbalovější. A tenhle názor nesdílím jen já, ale plno mých kamarádů, bývalých fotbalistů. Tom je bojovník, není línej na krok, navíc klub bude hrát o padáka. To nebude moc o velkém fotbale. Kdežto v Monaku se preferuje jiný styl, hodně se běhá, důraz se klade na individuální kvalitu jednotlivců. Je to trošku jiná kultura. On by tam s těmi svými štaflemi mohl mít starosti.

Navíc mám dojem, že West Ham nespadne. Mají nový stadion, velkou historii, dělají maximum, aby se zachránili. Věřím, že Tomáš by tam mohl zakotvit na delší dobu. Hrozně bych si přál, aby se tam chytil a pomohl mužstvu k záchraně. To by byl skvělý začátek mise. Premier League je snem každého fotbalisty a Souček není výjimkou. Už dnes hraje West Ham v rámci ligy s Liverpoolem. Až se mi z toho tají dech, i když mi je jasné, že hned nenastoupí. Když nad tím tak přemýšlím, ani nevím, komu by přál náš Šmíca. Jestli jako slávista Součkovi a jeho novému týmu, nebo „Reds“, kterých je taktéž zarytým fandou. Krucinál, byla by to síla, ale moc bych se na to těšil a Vláďu u televize trochu popichoval.

Zatímco ze Slavie kluci odcházejí, tak ze Sparty utíkají. Jak jinak si vysvětlit, že mladý Hašek přijde bez dokladů na odjezd do Španělska. Vedení Sparty ho pošle pro pas a on se neobtěžuje vrátit. Vůbec takové jednání nechápu, stejně tak nikdo v mém okolí. Nikomu nechci ubližovat, ale mám pocit, že celá tahle situace nastala za tiché podpory táty Martina. Býval profesionálním fotbalistou, donedávna ligovým trenérem. Tak mu přece měl vysvětlit, že takové chování je neakceptovatelné. Copak by si Hašek senior dovolil provést podobnou bláznovinu? Myslím, že ne. Nerad bych šlápl vedle, ale dle mého museli postup konzultovat. Nevěřím, že by se synátor pustil do takové rebelie sám od sebe. Respektive bez dobrozdání od táty.

On ho pořád vychvaloval. Slyšel jsem to ze všech stran. V Bohemce prý lepšího fotbalisty nebylo. Do Sparty ho taky tlačil. Proto jsem přesvědčený, že se museli radit. Ale třeba to jeden z Martinů vyvrátí. Pokud to však proběhlo s tichým souhlasem otce, je to veliká chyba. Klukovi je čtyřiadvacet, žije ve vakuu, pořádně nemá rozum. Někdo by mu měl rázně vysvětlit, že na adrese Sparta Praha se takhle v žádném případě nechová. Ať jsou okolnosti jakékoliv a ať se může cítit ublížený postojem trenéra či jiných lidí z klubu.

Kladu si otázku, proč preferuje Maccabi Haifa? Moc tomu nerozumím, napadá mě jen výrazně vyšší gáže. Jenže fotbalově si nepolepší. O tom mě nikdo nepřesvědčí. Spíš tomu bude přesně naopak. Sparta vykazuje jisté známky zlepšení, Hašan dostal na podzim slušnou minutáž. Být Spartou, okamžitě ho vyrazím, samozřejmě s následky vyplývajícími ze smlouvy. Takhle se nikdo chovat nemůže!