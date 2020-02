Co přinesl Jílek Spartě? Nic. A bordel po Italovi na Letné pořád neumí uklidit | iSport.cz

Hýbe to celým národem, každý to řeší a komentuje. Nemůžu být výjimkou. Sparta odvolala trenéra Václava Jílka. Stalo se něco, co se stát muselo. Na Letné si za to mohou jen a jen sami. Dokola opakovali, že jsou na správné cestě. Mysleli si to jen oni, ošklivě si lhali do kapsy. Každému bylo jasné, že tomu tak není, že Jílkova mise spěje do záhuby. Ostatně já jsem od začátku tvrdil, že mi nesedí. Sparta potřebuje jiného kouče, trenérskou osobnost jako prase.