Nešvihejte fotbalisty do jednoho pytle. Schillerová šlápla do bláta | iSport.cz

Začíná svítat. Fotbal se klube ven z postýlky. Začínám mít dojem, že by se relativně brzy mohlo začít hrát. Slyšel jsem, že je snaha odstartovat už na konci května. Zatím se operuje s datem osmého června. Každopádně musí dojít k navýšení počtu zúčastněných osob. Padesát, jak navrhuje vláda, je samozřejmě blbost. Slyšel jsem ministra zdravotnictví Vojtěcha, jak to někde počítal, a rychle zjistil, že profesionální fotbalový zápas se v takovém počtu uskutečnit nedá.

Začalo by se bez diváků v hledištích, ale i tak by to byla fantastická zpráva. Vždyť tenhle život bez sportu je strašnej. Přece nemůžeme furt čumět na Karla Gotta, Nemocnice na kraji města už skončila, naše generace si pobrečela při úmrtí doktora Štrosmajera. Vůbec jsem nečekal, že mě ten příběh zase takhle dojme. Ale už mě to nebaví. Proto jsem hrozně rád přivítal zprávu, že kluby začaly konečně trénovat. Sice v omezeném počtu, ale přece.

Řeknu vám, po prvním tréninku jsem mluvil s Petrem Radou. Kluci prej byli šťastní, že si mohli zase pokecat, trochu se na hřišti vyřádili. Ale někteří prej fotbal malinko zapomněli, kopali se za uši. Zasmáli jsme se, protože já jsem zastánce teorie, že se fotbal nezapomíná. Petr mi to však vysvětlil jinou teorií: že prý za naší éry jsme fotbal opravdu uměli. Kdežto nyní…

Samozřejmě, bylo to vše míněno v legraci. I dnešní generace má hromadu dobrých fotbalistů. A jestli to kluci budou v prvních kolech kopat za bránu, tak ať. Hlavně že se liga rozběhne.

Na trénincích se musejí dodržovat dvoumetrové rozestupy, balony se musí dezinfikovat, hráčů musí být maximálně osm pospolu. Jsou to neuvěřitelné věci. Moc nevěřím, že to bude mít delšího trvání. Vždyť je to celé nesmysl. Trénuje se na otevřeném prostranství, fouká tam čerstvý vzdoušek, stadion není hobby market.

Navíc fotbal hrajou mladí a hlavně zdraví kluci. Sakra, začněme normálně trénovat. Nedělejme opičky. Ať hráči projdou rychlotesty, klidně i častěji. Jak jsem se dozvěděl, stejná praxe funguje i před zabijačkami… To se musím fotbalistů zastat.

Ministerská malost

Stejně tak i před paní Schillerovou. Krucinál, ta se nám vybarvila. Šlápla do bláta. V první chvíli jsem jí docela rozuměl, skoro jsem s ní i souhlasil. Až pak jsem si uvědomil, že řekla šílenou kravinu.

Téma Pětadvacítky jsem nadhodil před kamarády-fotbalisty. Snažil jsem se ministryni financí trochu bránit. Nevěřili byste, jak mi dali. Všichni do jednoho tvrdili, že právo na Pětadvacítku má každý fotbalista. Přece kluci platí daně jako každý druhý, přispívají do státního rozpočtu, platí si zákonná pojištění, živí rodiny, malé děti. A byla jim vládním nařízením znemožněna činnost. Ze dne na den.

Tohle jsem si uvědomil až potom. Navíc vím, že opravdu dobře se mají ve Slavii, na Spartě, v Plzni, ale jinde už to taková sláva není. A třeba v druhý lize mohou kluci třít bídu s nouzí. Prý je tam průměrný základní plat pětadvacet tisíc.

Ne, od Schillerové to byl naprostý úlet a absolutní neznalost věcí, o kterých mluví. To je z principu špatně. Další věcí je, že kluci nemají dlouhé kariéry. Končí v pětatřiceti. A co pak? Někdo má kliku, zůstane u sportu, ale co ti další? Všichni nemohou vydělávat statisíce v Liverpoolu, Juventusu nebo v Arsenalu, a zabezpečit sebe i rodiny.

Já měl štěstí, za vydělané peníze jsem koupil prima hospodu, co mě živí. Ale jinak? Do zaměstnání bych se po kariéře vrátit nemohl, protože jsem nástrojařinu zapomněl, respektive se ji nikdy ani pořádně nenaučil. Neuměl jsem vlastně vůbec nic. I nad těmito okolnostmi je třeba přemýšlet a nešvihat fotbalisty do jednoho pytle. To není umění, ale ministerská malost.