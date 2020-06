Přál bych si potkat starého kámoše Peltu, ale to už se asi nestane... | iSport.cz

Probíhá soud, kde je fotbal v hlavní roli. Respektive jeho někdejší šéf Miroslav Pelta. My nejsme zrovna moc kamarádi. Ale byli jsme. Ani velký, ani malý, měli jsme stejný záliby, občas zašli do kasina, potřebovali jsme k životu trochu vzrušení. Stýkali jsme se v Černolicích, byl to normální kluk, veselej, vtipnej. Už tehdy jsem věděl, že jde o člověka, co strašně rozumí fotbalu a ví, jak jej dělat. Bohužel cestou nahoru se zkazil, nešel podle mě po správných kolejích. Nechci vůbec mluvit proti němu, ovšem řeči, že je nevinný?

Pelta je ve složité životní situaci. Své si odpykal, prožil, vytrpěl. Přišel o obrovskou moc, to musí člověka jeho typu šíleně bolet. Proto nechci na Míru útočit, chci mluvit jako bývalý kamarád, který ví, jak se to ve fotbale dělá. Že je nevinnej, si nemyslím, ovšem absolutně si nepřeju, aby skončil v base. To si nepřeje nikdo.

Pohyboval se ve vysokých sférách, hraje se tam na známosti, na malé domů… Ty pro mě něco udělej a já ti to zase vrátím. Tak funguje česká politika, takové „zákony“ jsme si pustili i do fotbalu. Myslím, že mluvím jménem všech normálních lidí, kteří to nemohou dokázat, ale moc dobře vědí, že to tak chodí.

Vím, že sám se teď pohybuji na tenkém ledě, i proto, že jsme trochu rozhádání. Já Míru kritizoval, on o mně zase řekl něco hodně ošklivého. Jedno ale vím jistě, takhle se fotbal dělat nedá. Pelta musí být soudnej.

Oslovil jsem pěknou řádku lidí a ti předpokládají Mírovo osvobození. Podle nich se to nějak zaflikuje a život půjde dál. Míra mi moc připomíná Ivana Horníka, ten si to „odseděl“ za kamarády. Vlastně i za něj. U výslechů nemluvil, nikoho nepoložil. S ním se zastavíš a víš o fotbale úplně všechno.

Bohužel i o úplatných rozhodčích a dalších zkorumpovaných lidech v českém fotbale. Jde o promyšlený systém, který tě vše naučí. Jednou z obětí tohoto prostředí je bohužel i Míra. Chápu, že chtěl pro fotbal to nejlepší, sháněl pro něj peníze, navýšil rozpočet, ale nakonec se do toho bohužel taky dost zamotal. Jedna věc jsou dobré úmysly, tou druhou reálné skutky.

Určitě teď má strach, vždyť mu hrozí basa. Byl bych rád, aby ho kauza změnila. Aby si uvědomil, že sport se musí dělat jinak. Že do něj nepatří ty hnusné politické nástroje a podrazy. V politice se totiž jen kazí charaktery. Mírovi se to bohužel přihodilo.

Pro český fotbal jde přitom personálně o obrovskou ztrátu. Zmizel z vrcholný scény, přitom je neskutečně schopnej. Nikdo nepochybuje o tom, že je jedním z našich nejlepších funkcionářů. Co udělal, ví jen on. Strašně si tím ublížil. Mohli jsme mít na dvacet let bombastického prezidenta svazu, místo toho teď má fotbal ostudu. Navíc nahoře nechal Berbra, dalšího nedůvěryhodného člověka.

Míra se vždycky kasal, že ví, kudy běží zajíc. Sebevědomí ho ale doběhlo. Fotbal je na celé planetě sportem číslo jedna, je to síla, obrovská moc, ale také zodpovědnost.

On byl vyvolenej, ale zklamal...

P. S.: Strašně rád bych se starým kámošem Peltou zase usedl k jednomu stolu v kasinu, jako dřív bychom se radovali z výhry v řádu malých tisícovek a dobře se bavili. Ale myslím, že takového Míru už nikdy nepotkám… Škoda.