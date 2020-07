Sparta není favorit, prodavač zeleniny chce trofej. Štetina chvíli nic nevyvedl | iSport.cz

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion Stadion U Nisy, Liberec

Čekám, že zápas bude mít obrovskej náboj. Hlavně kvůli Spartě, která má za sebou další divný rok. Smrdělo to historickým propadákem, nicméně nakonec se v celkovém hodnocení dostala až na třetí místo, a pakliže by svůj jarní pokoronavirový rozlet potvrdila vítězstvím v poháru, celá sparťanská komunita bude s vyzněním ročníku nadmíru spokojená. Mohli by se vyznamenat a pochválit.

Píše se, že Sparta je favorit, ale já to tak úplně nevidím. Všiml jsem si Liberce, několikrát jsem jeho zápasy viděl a musím konstatovat, že hraje velmi dobře. Poslední utkání proti Baníku to jen dokladuje. Slovan je parta agresivních kluků, šikovných rychlíků, sebevědomí chlapci z Letné to nebudou mít vůbec snadné. Liberec hraje doma, vlastní prostředí bude hrát roli, u Nisy se nikomu nehraje dobře, stejně jako v Ďolíčku. Tenhle faktor staví oba týmy na stejnou čáru. Favoritem není nikdo.

A bůhví co se stane. Jde o jeden zápas, někdo udělá fatální chybu, až si říkám, že dlouho nic nevyvedl Štetina... Nebo to otočím, Dočkal se do toho opře a trefí se z třiceti metrů do šibenice. Finále je živnou půdou pro nezapomenutelné momenty.

Jsem moc zvědavej na Liberec. A to hlavně kvůli trenérovi. Pavla Hoftycha mám hrozně rád. Mužstvo umí báječně připravit, dobře mluví, na nic si nehraje, nad nikoho se nepovyšuje, je to normální kluk, fajn trenér. Hráči za ním jdou, to je vidět na míle daleko. Až k nám do Chaber. Na Slovensku byl velmi úspěšný, v Česku nic nevyhrál, první velká trofej ho musí lákat. Slušelo by mu to s ní.

Všiml jsem si, že Hofta už dlouhé týdny koučuje ve stejným bílým triku. Před tou lavičkou mi připomíná prodavače zeleniny, je to vtipný i malinko buranský. Nedej bože, aby si dnes vzal sváteční triko, to by se mu mohlo šeredně vymstít. Ale on je chytrej, v hlavě to má srovnaný, čekám ho v bílém provedení.

Je nutné a spravedlivé se zmínit i o druhém trenérovi, Václavu Kotalovi. Sparta se pod ním rozjela, neměla tak těžký los, čehož absolutně využila. Ostřílený kouč přestal točit hráče, neudělal stejnou šílenost jako jeho předchůdce, neúspěšný Jílek. Kotalovi stačilo sestavu ustálit, kluky i přes některé chyby podržel a všechno se zlepšilo.

Najednou čtu, že Hancko je nejlepší stoper v lize. Tak to prrr, ne tak zhurta, protože není, a ani náhodou. Ve dvaadvaceti letech je rozhodně zajímavej, může dorůst ve velkého frajera, nicméně je dobře, že Tom Rosický za něj nechtěl dát Fiorentině 160 milionů.

Sparta nezískala trofej dlouhých šest let. Naposledy se povedl double Víťovi Lavičkovi, od té doby nastalo neuvěřitelně suchý období, sparťané trpěli, šíleli zlostí, na tribunách vyhazovali kde koho. Byl to Kocourkov. Až Kotal tomu dal řád. Zklidnil situaci a zaslouženě za své chytré kroky může slíznout odměnu v podobě třetího místa a pohárového vítězství. Bude to ostrej zápas, jsem na něj strašně zvědavej. Sparta může ziskem trofeje zachránit sezonu.