Liberec - Sparta, finále MOL Cupu: Vztahy se Spartou? Jen přes média, nejsem záporný, říká Malinský | iSport.cz

Jeho zápasy se Spartou vzbudily emoce. V Praze na něj naposledy fanoušci při kontaktu s míčem bučeli, předtím nastřílel ve dvou vzájemných zápasech čtyři branky a vášnivě je slavil před tribunami. Speciálně ale soupeře rychlík na libereckém pravém kraji nevnímá. „Vztah se Spartou je přes média, nemám jí vůbec nic za zlé a předsudky jsou přitažené za vlasy. Vůbec to neprožívám,“ vysvětloval pro deník Sport. V pohárovém finále by rád přispěl ke splnění teď už jasného libereckého cíle: prokousat se do po čtyřech letech zpátky do Evropy.

Začněme od posledního kola ligy, které jste sledoval kvůli kartám na tribuně. Baník jste přehráli 2:1, měl jste větší nervy, než na hřišti?

„Musím říct, že jsme my, kteří jsme nebyli v sestavě, utkání dost prožívali. Branku Baníku jsme opět dobývali jako v prvním vzájemném duelu (0:0) a když jsme dali gól, všichni jsme vyskočili ze sedaček a strašně se radovali. Byli jsme hrozně rádi, že jsme to zvládli. Víme, jaká je cesta do pohárů – dlouhá a v součtu ještě složitá, ale výsledek nás zase o kus přiblížil k cíli.“

Určitě vás mrzelo, že jste nemohl týmu pomoct, odpočinek se před finále poháru ale hodil, ne?

„Jo, je to tak. Na druhou stranu mě opravdu mrzelo, že jsem žluté karty, podle mě, nemohl ovlivnit. Myslím, že nešlo o zákroky na karty a ta v Jablonci byla vymyšlená. Mrzelo mě to, ale jsem rád, že se zápas zvládnul. Je vidět, že všichni táhneme za jeden provaz.“

TOMÁŠ MALINSKÝ Narozen: 25. srpna 1991 (28 let) Výška/váha: 170 cm/ 69 kg Klub: FC Slovan Liberec Pozice: záložník Kariéra: Skuteč (-2010, mládež), Chrudim (2010-2011), Hradec Králové (2011-2017), Liberec (2017-)

Máte v hlavách, že se během nadstavby nesmí nikdo z vás zbytečně vykartovat, protože pak by měl trenér Hoftych složité skládání sestavy?

„Vím, že je pro trenéra situace složitá, ale když karty přijdou, musí to vyřešit. Musí se sáhnout do záloh. A nakonec vidíte, proti Baníku nás (Malinského s Balutou) vykartovali a stejně jsme utkání zvládli. Dostali šanci jiní kluci a chopili se jí dobře. Tady problém nebyl. Každopádně nás to s ‚Baluem‘ hodně mrzelo… Bohužel karty přijdou, i třeba takovéhle. Nedá se nic a jede se dál.“

Jak se na vrchol sezony těšíte?

„Když budu mluvit za kabinu, na zápas se těšíme všichni a hrozně moc, protože můžeme zvednout po konci nad hlavu trofej. Uděláme pro to maximum. Budeme hrát doma, budeme mít výhodu domácího prostředí a na poslední zápas se Spartou už jsme všichni zapomněli. Budeme jí chtít porážku vrátit, v Liberci ji určitě nečeká nic jednoduchého.“

Věříte, že domácí prostředí bude výhodou i v omezené kapacitě?

„Myslím, že výhodu máme, uvidíme ale až ve středu večer, jestli to tak opravdu nakonec bude. Každopádně jsme rádi, že nemusíme nikam cestovat a hrajeme v domácím prostředí, kde známe každý kout a metr trávníku. Doufám, že se domácího prostředí projeví i na hřišti.“

Dvě výhry jste brali nad Spartou trenéra Václava Jílka, jde si i tak zpětně z vítězných utkání něco vzít směrem k dnešku?

„Se Spartou máme v sezoně kladnou bilanci a doufám, že na ni navážeme. Co si z toho vzít… Soupeř je teď kompaktnější a trenér Václav Kotal razí v první řadě obrannou fázi. Ve finále pokud člověk udrží čistý štít, šance vepředu vždy přijdou a je jen na ofenzivních hráčích, jestli některé z nich promění. Vychází jim to, ale doufám, že v Liberci narazí.“

Přímá zkušenost v podobě posledního neúspěšného duelu na Letné může být hodně nápomocná, videozáznam odhalí chyby, můžete se líp připravit...

„Přesně tak. Zápas jsme dost rozebírali, na Spartu budeme připraveni. Trenéři snad ještě něco vymyslí, jenom doufám, že dnešní zápas bude úplně jinačí než na Letné.“

Se soupeřem máte i vzhledem ke čtyřem gólům ve vzájemných zápasech specifickou historii. Jak ji vnímáte před finále, cítíte ještě větší motivaci?

„Těším se úplně normálně, žádnou zvýšenou motivaci na Spartu nemám, myslím, že je nějak zvýrazněné moje chování… Vztah se Spartou je přes média, nemám jí vůbec nic za zlé a tyto předsudky jsou přitažené za vlasy. Vůbec to nějak neprožívám. Samozřejmě v očích sparťanských fanouškům jsem ten záporný, ale v normálním životě takový nejsem. Je to přitažené za vlasy.“

V aktuální sezoně jste se dostal mezi nejsledovanější a nejpropíranější hráče v lize. Bylo těžké ustát tlak, třeba ze strany zmiňovaných fanoušků?

„Upřímně, nezažívám žádnou změnu. Trénuju stejně, žiju stejně a nějak to vůbec neprožívám. To, že se o mně něco napíše v novinách… Kolikrát je to brané s nadsázkou, média přibarví něco k obrazu svému, protože to kolikrát není napsané tak, jak to člověk doopravdy řekne. Samozřejmě jsem na sebe ale tuto sezonu dost upozornil a doufám, že v tom budu pokračovat.“

S Libercem jste nedávno podepsal novou smlouvu do roku 2023, i když se spekulovalo o vašem odchodu. Chtěl jste v nejisté koronavirové době definitivu?

„Mám to v sobě nastavené tak, že mám rád, když člověk žije v nějaké jistotě. S vedením jsem se domluvil a řekl jsem jim, že se v Liberci cítím dobře a že pokud se mnou chtějí spolupráci prodloužit, prodloužíme. Domluvili jsme se, bylo to za nějakých podmínek. Uvidíme. Jen jsem si řekl, že když člověk bude hrát dobře, upozorní na sebe i dál. V dnešní době nemusí všichni hráči chodit do jiných klubů zadarmo. Dokonce, když zahrajete během sezony dobře, je pak třeba i příležitost vás zpeněžit.“

Skoro to vypadá, jako kdybyste chtěl, aby z vás profitoval i klub...

„Až tak jsem nepřemýšlel. V první fázi se člověk dívá hlavně sám na sebe a na rodinu, aby nám všem bylo dobře. Zase na druhou stranu jsem ve Slovanu spokojený, jde o takové rodinné prostředí a Liberec je nádherné město. Je mi tu vážně dobře a z toho důvodu jsem nechtěl nikam utíkat. Když máte volného hráče, chce z toho vyždímat co nejvíc, protože dostane lepší podmínky snáz. Uvidíme, co bude.“

Statisticky zažíváte jednoznačně nejvydařenější sezonu. Jakub Pešek říkal, že ho trenér nutí chodit do soubojů, je tohle i u vás nejzásadnější věc, kterou vám Pavel Hoftych předal?

„Mně zase pan trenér radí, abych volil nejjednodušších řešení a chodil do náběhů. S Péšou jsme oba rychlostně vybavení, takže máme výhodu v soubojích jeden na jednoho. Trenér mi to neradí, ono, proč by člověk nepracoval na svých přednostech, když je zrovna má… Takže mi kladl na srdce, že v jednoduchosti je síla, ale skutečnost, že jsem silný v soubojích jeden na jednoho mi vlastně ani říkat nemusel.“

Teď už jen zbývá vydařenou sezonu podtrhnout konečným týmovým výsledkem...

„Možná jsme to po startu ani nikdo nečekal. To, že sezona nakonec takto dopadla je asi taková malá pohádka. Uvidíme, jestli bude mít šťastný konec, uděláme pro to všechno.“

