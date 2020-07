Jílek měl být zticha, Radu chválím. Snad bude mít Pelta na odměnu | iSport.cz

Gratuluju Slavii k titulu. Na vlastní oči jsme viděli, že v zápasech s Plzní i Spartou byla jasně lepší, ačkoliv ve středečním derby tomu chyběly góly. O zlatu pro Slavii se na jaře chvíli pochybovalo, ale já vůbec. Červenobílí byli dominantní a hráli nejlepší fotbal. Jasně, na góly se nadřou, ale jejich spolehlivej žolík Musa se paradoxně může dělit o titul pro krále ligových kanonýrů.

Slávisté pro mě budou hlavním favoritem i příští sezonu. Moc bych jim přál další postup do Ligy mistrů. Znamenalo by to stovky milionů korun do pokladny – a třeba by si v Edenu mohli dovolit nového gólového útočníka. Zadek už má Slavia vynikající, teď by to chtělo ještě vylepšit předek. Pak by mohla znovu všem utéct, i když bych si to kvůli dramatičnosti ligy nepřál. Klidně můžeme čekat slávistickej hattrick, třetí titul za sebou se vůbec nedá vyloučit.

Ještě se musím zastavit u Sparty, která vyletěla z devátého místa na třetí a blahořečí za to trenéru Kotalovi. Je to protřelý východočeský bard, což evidentně nechápe jeho předchůdce Jílek. Jeho prohlášení o tom, že se sparťané herně neposunuli, nebylo chytré. Ve čtvrtek jsem byl na golfu s řadou známých exfotbalistů – a všichni jsou proti Jílkovi. Kotal je stará škola, klidnej kouč a dobře mluví. A hlavně: netočil tolik sestavu jako Jílek, který teď měl být radši zticha.

Když jsme u trenérů, musím pochválit i Petra Radu, jenž musí být hodně rád, že jeho Jablonec už nebude hrát dodatečné play off o Evropskou ligu s rozjetou Boleslaví. Rada dojížděl sezonu s torzem kádru a zasloužil by nějaký bonus k platu. Míra Pelta avizoval, že je švorc, ale myslím, že na lehkou odměnu pro Petra bude mít. Radič vařil z vody, chyběla mu fůra hráčů. Všimli jste si jeho proměny? Býval rapl, ale teď je o něco rozumnější, taky na něj udeřilo stáří. Pořád má někdy našlápnuto k hysteráku, ale aspoň je s ním sranda. Teď mu na dálku radím: Petře, uteč z Jablonce, každej rok tam zázraky dělat nemůžeš. Kdo ví, jak bude vypadat příští sezona…

Ostatně ani tahle ještě není dohraná. Čekáme na čtvrtek, až kluci z Karviné podstoupí kontrolní testy na koronavirus. Všichni bychom si přáli, aby prošli a liga se regulérně dohrála. Bylo by to pro všechny nejlepší. Neumím si moc představit, že by se nehrála baráž, místo toho by šel nahoru jen vítěz druhé ligy a hrálo by se v sedmnácti týmech. Co by se dělo s tím, který by týden nehrál? I kluci z naší staré gardy říkali, že by se přimlouvali za ligu s osmnácti mužstvy. Někteří šli ještě dál: dvacet klubů á la anglická Premier League. Je jasný, že řada lidí si restart skupiny o záchranu přát nebude, ale kéž by to jen trochu šlo. Dohrání celé ligy je jediné víceméně spravedlivé řešení, lepší než rozhodování u zeleného stolu.

Dovolíte ještě krátké P.S. pro Milana Baroše? Milánku, vítej mezi námi legendami. A neboj, nezapomněl jsem. Prohrál jsem sázku o tom, že tvůj Baník neskončí do šestého místa, a selátko už mám nachystané. Jsem rád, že ses v pořádku dočkal fotbalové penze, báječně to spolu oslavíme.