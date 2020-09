Už víte, proč jsme Dány nechtěli. Ale Slavia to zvládne! Bojím se spíš o hokej

Fotbalisté Slavie nastupují na rozcvičku před zápasem play off Ligy mistrů • Pavel Mazáč / Sport

Nicolae Stanciu při rozcvičce před zápasem play off Ligy mistrů • Pavel Mazáč / Sport

Nástup fotbalistů Slavie a Midtjyllandu před vzájemným soubojem v play off Ligy mistrů v Edenu • Pavel Mazáč / Sport

Peter Olayinka (vpravo) si plní obranné povinnosti v duelu play off Liga mistrů s Midtjyllandem • Pavel Mazáč / Sport

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský sleduje počínání svých svěřenců v duelu play off Ligy mistrů proti Midtjyllandu • Pavel Mazáč / Sport

Záložník Slavie Nicolae Stanciu střílí v utkání proti Midtjyllandu v play off Ligy mistrů • Pavel Mazáč / Sport

Petar Musa naskočil do hry ve druhém poločase • Pavel Mazáč (Sport)

Záložník Slavie Nicolae Stanciu střílí v utkání proti Midtjyllandu v play off Ligy mistrů • Pavel Mazáč / Sport

Slavia má za sebou první duel play off Ligy mistrů. Na samotné utkání jsem se strašně těšil, protože odjakživa fandím všem našim týmům v Evropě. Ať jde o Spartu, Plzeň, Jablonec nebo Slavii. Mám rád, když se česká mužstva probojují do skupiny, a tam si užívám jejich pouť. Navíc tyto zápasy krásně ukazují, kam směřuje náš fotbal.

Po vypadnutí Viktorky mohou sešívaní jako jediní proklouznout do Champions League. Pořád mám před očima jejich zápasy s Barcelonou, Dortmundem, Interem i Chelsea. To byl tak obrovskej zážitek, že si z celého srdce přeju, aby se to znovu opakovalo. Jenže Slavia má strašně nepříjemného soupeře, což se v úterý ukázalo.

Jako jeden z mála jsem si přál za protivníka Young Boys Bern, Švýcaři nejsou tak houževnatí, s nima by to bylo snazší. I David Holoubek se mnou souhlasil. Snad nyní všichni zjistili, proč jsme si Midtjylland s mladým trenérem nepřáli. Protože nedostávají góly, mají skvělé beky, jsou strašlivě nebezpeční v rychlých kontrech, jsou běhaví… Slavii jsou hrozně podobní.