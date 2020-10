Fotbal dostal kudlu do zad, co má dělat víc? Prymula nesmyslně brzdí kluby

Radost českých hráčů poté, co se dostali do vedení v duelu s Izraelem, který si dal vlastní gól • ČTK / AP / Ariel Schalit

Ochromili nám sport. Už zase, syčáci! Restrikce se bohužel vzhledem k šíření nákazy čekaly, ovšem fotbal dostal strašně nandáno. Podívejte se, normální občané, říkám jim civilisté, si to trochu zasloužili, jelikož národ byl poněkud neukázněnej. Určitě v tom hraje roli averze vůči Babišovi a všem těm zmatkům, co vláda ze sebe kontinuálně chrlí. Tím to neschvaluji, každý se má chovat zodpovědně, obzvlášť v takové šílené situaci. Ať je premiérem Petr nebo Pavel. Mě strašlivě štve, že vlna opatření s sebou smetla i sport. Je to hrozně nefér, a vůči fotbalu stokrát nefér.

Volal mi Petr Rada, že má z testů rozpíchanej čumák a že to trápení bylo k ničemu. Nemůže hrát, dokonce s mužstvem ani trénovat. Sakra, vláda k tomu měla přistoupit s rozumem, s citem. Mít věci vymyšlené, vyprecizovaná nařízení, to se ale nestalo. Ozvaly se snad všechny sporty, hokejisté, četl jsem Ondru Novotného z MMA, to mě zase tak nebolí. Ale fotbal? Ten byl ze všech nejdál.

Všechno měl detailně vymyšlený, testoval, řídil se přísným protokolem, všechno fungovalo. Musím souhlasit s Dušanem Svobodou, což často nedělám. Ptal se, co má fotbal dělat ještě víc. Ať jim to na hygieně nebo ministerstvu zdravotnictví řeknou. Není to spravedlivé, naše milovaná hra dostala kudlu do zad.

Navíc nastává obrovský problém směrem k evropským pohárům, pro český klubový fotbal to může mít nedozírné a sáhodlouhé následky.