Bořku, musím se tě zastat. Slyšel jsem, že mezi ním a Kotalem to není růžové

Prohráli jsme v Německu a na rovinu říkám: nejradši bych o tom zápase ani nemluvil. Snad se ani neměl hrát. Před utkáním to nakousl Bořek Dočkal, šlo o zbytečný duel. Ale chápu, že takový zápas se nedá odříct, s Německem to nejde. Važme si té konfrontace. A především toho, co nám ukázala. Dobrej fotbal to od nás vážně nebyl, hráli jsme na prd. Menší zlepšení se dostavilo až ke konci. První poločas jsme Němcům absolutně nestačili, fotbal už dávno přešel do maximální rychlosti, světový trend je nastavený jednoznačně.