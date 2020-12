Berbr by byl u soudu za šaška. Vyhodil bych i uklízečku, co ho zdravila

Kauza Berbr mezi lidmi pořád žije, což je hrozně dobře. Nejhorší by bylo zapomenout a nemluvit o všech sprosťárnách, které byly s naším fotbalem spojené. Úplně na rovinu říkám, že se nestačím divit u rozhovorů s bývalými a současnými funkcionáři. Po přečtení dvoustrany ve Sportu s Jirkou Kubíčkem se nemůžu zbavit vzteku, že na mě Berbr stáhl žalobu. Vždyť by se u soudu totálně zostudil, udělal by ze sebe úplnýho šaška. Přiznám se, že co všechno prováděl, vysoce předčilo mé očekávání a překročilo horizont mého chápání. Takhle nestydatě okrádat kluby, k tomu je potřeba veliké sebevědomí a pevnost v kramfl ecích.

Na druhé straně to vyvažuje Malík. Myslím, že by příští rok neměl kandidovat. Sakra, s Berbrem to na Strahově táhli tři roky, je jím nasáklej, k zastavení řadění Náčelníka nic neudělal. Teď vede řeči o pomoci ze strany UEFA, jak by tomu měla dát řád a systém. Je to pouhá taktika, jak se udržet u vesla. Malík se k Berbrovi moc nehlásil, to je taky jediné, co teď může říct. Přitom se všude bratříčkovali, fotili se spolu, ať se jde vycpat! Spousta lidí na to má stejný názor. S Malíkem by měli zmizet všichni berbrovci z výkonného výboru. Všechno se musí z gruntu vyměnit, i uklízečku bych ze Strahova vyhodil, pokud bych zjistil, že Berbra zdravila.

Jsem naštvanej, hodně naštvanej… Kubíček je chytrej chlap, zkušenej funkcionář, fungoval v tom roky, orientoval se, ještě víc mi otevřel oči. Přiznám se, že vydržím hodně, ale tohle na mě bylo silný kafe. A Berbr měl ještě takovou drzost, že mě za jeden článek, kde jsem jen lehce načechral situaci, žaloval. Normálně jsem uraženej, vztek se mnou lomcuje. Aspoň je vidět, co byl zač. Drzý, namyšlený, bez respektu ke komukoliv a k čemukoliv. Neuvěřitelný člověk.