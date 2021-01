Souček dozrál do Nedvědovy role. Rád se mu omluvím za šťouchance

Jestli nám někdo dělá ve fotbale radost, je to Tomáš Souček. Naprosto zaslouženě sklízí ovace v Anglii, dokonce je srovnáván s nejlepšími hráči na pozici defenzivního záložníka v Premier League. Co srovnáván, on je nejlepší, vítězí. Vážně nemám slov. Vždyť ten kluk byl před nedávnem ještě na Žižkově. To, jakou cestu ušel, nemá obdoby. Mimo jiné se stal zcela zaslouženě Fotbalistou roku.