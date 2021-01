Kozel mě nadzvedl, je ufňukanej. My končili přípravu polomrtví

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Jsem nadšenej. Liga se nám o víkendu vrací a hned si kladu si otázku, co je pro oddíly lepší. Ještě loni se každý hnal za teplem, nyní řada mužstev zůstala dobrovolně v Česku. Je krátká pauza, tohle u nás nikdy nebejvalo. Jsem zvědavej, jaký přípravný režim bude na startu soutěže účinnější. Olomouc s Brnem hrály na hezkých terénech na Maltě, u nás je snížek, zmrzlo, těžké podmínky. Liberec byl kdesi v Turecku, Slovácko v Chorvatsku. Podle mě bylo lepší zůstat v Česku, přivyknout na podmínky, přesun z tepla do zimy je náročný.

Ať Slavia vůbec nelituje toho, že musela kvůli viru zůstat doma. Jen by se vytrhla z reality. Znám to. Na soustředění to je samá opalovačka, mazání krémíčku u bazénu, brejličky na nose, koukání po holkách... Tady je všechno zavřený, jsme v lockdownu, nezbývá než makat. Kluky aspoň nic neruší, na zimu a terény budou zvyklí.

Řeknu vám, že v těžkých časech se pozná, kdo je ufňukanej. Strašlivě mě nadzvedl Luboš Kozel svojí poznámkou, že leden bude pro Baník brutální. Co je to brutální? Bože můj,