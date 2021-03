Pod Kozlem byl Baník mrtvý, myslí si o sobě víc, než je. Rumun má fazonu

Nemyslím to nijak zle, ale v poslední době mám pocit, že se stávám Sibylou. Předpovídám věci, co přijdou, a kolikrát jsou to i nepříjemné události. Tímto se Luboši Kozlovi omlouvám. Po remíze s Teplicemi byl odvolán . Měl to dlouho nahnuté, držel se do poslední chvíle. Majitel Václav Brabec nedávno říkal, že má trenér důvěru, ale já to bral pouze jako výraz jisté slušnosti a respektu, což se v sobotu ukázalo.

Šéf Baníku prahl po Vrbovi, ale ten mu fouknul mezi prsty do Sparty. Přitom by asi ostravskou chloubu vzal. V nejslavnějším moravskoslezském klubu mohli mít věhlasného trenéra, jenže to zpackali. On by dokázal s Ostravou něco udělat, protože své práci rozumí. Možná by Baník vyléčil, s Brabcem se znají, pro mě to bylo jasný. Rýsovala se báječná spolupráce. Rázovitému regionu uteklo velké jméno a velký kouč.

Ale zpátky ke Kozlovi. On to je slušnej kluk, minimálně v Dukle na mě tak působil. Možná byl až moc hodnej, neuvědomil si, že trénuje Ostraváky. Na ně se musí zadupat, dát jim – kolikrát i hrubě – najevo, že se musí víc smekat.

Jenže pod Kozlem to bylo mrtvé mužstvo, které si o sobě myslí, že je víc než ve skutečnosti. Baník ale na špici ligy nepatří. O všem