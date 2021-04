Sudí jsou horší než covid, omyly každý víkend. Kolář si Arsenal nenechá ujít

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Zítra je svátek. Fotbalový svátek. Těšíme se na něj úplně všichni, mám pocit, že i sparťané. Co jsem zaslechl, tak Slavii trochu závidí. Ze širokých debat s odborníky a bývalými fotbalisty jasně vnímám jednu věc: kluci mají šanci postoupit do semifinále. Všichni vidí, že to Arsenalu moc nejde, predikce je padesát na padesát, což je samo o sobě pro Slavii obrovské vyznamenání. Dokonce si proti ní tentokrát nevsadím. Také si myslím, že může Gunners potrápit. Stejného názoru je Šmíca, Horst Siegl nebo Míra Beránek.