Jestli Plavšič lhal, od sparťanů to dost schytá. Slavia by se bez něj obešla

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Plavšič do Slavie? Ksakru, pro mě to byla pořádně překvapivá zpráva. Okamžitě jsem si položil otázku, zda to v Edenu dělají Spartě naschvál, nebo opravdu hledají kvalitu. Vždyť ten čipernej mrňousek měl období, kdy vůbec nekopal. A pozor, nebylo jen jedno! Proto mi je divný, že by Slavii tak strašně upoutal a ona se odhodlala k takové pirátské akci. Plavšič je jinak slušnej fotbalista, rychlonožka, zároveň ale taky docela simulant, vratkej na nohách, za čtyři roky moc gólů taky nedal. Zcela upřímně říkám, že současná Slavia by se bez něj obešla.