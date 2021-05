Stopery vidím jako největší slabinu. Proč jedeme bez nejlepšího gólmana?

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Tak máme nominováno, pětadvacet z šestadvaceti míst v týmu pro EURO je plných. Takhle vysoké numero je nevídaný luxus, pojedou vlastně dvě jedenáctky i s náhradníky. Nominace dopadla podle mých očekávání, do tohoto počtu by se musel trefit i můj kuchař z Kozlovny. Až na pár výjimek jsem spokojenej. Je správné, že se ještě čeká na Ondru Kúdelu, i když nemyslím, že pro něj odvolání dopadne dobře. Podle mě to znovu nespravedlivě odskáče.