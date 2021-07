Na Spartu vsadím pytel zlaťáků. A Radův výbuch? Byl to kulturní zážitek

Nicméně jsem čekal, že si borci z Letný přivezou od sousedů pořádnou kupu sebevědomí a doma to budou válcovat. Houbelec! První kolo mě okamžitě vyvedlo z omylu. Sparta měla s Olomoucí plné ruce práce. V podstatě si myslím, že dopředu hraje velmi dobře. Nicméně trenér Pavel Vrba stále nemá tým doladěný, což se ukázalo nejen na Rapidu, ale i s odbojnými Hanáky. Pořád si to nesedlo. A před střetem s Vídeňáky je to varování. Přesto si myslím, že Sparta vyhraje a postoupí. Vsadím na to Kozlovnu nebo minimálně pytel zlaťáků.

U zápasu na Letné musím ještě chvíli vydržet. Ano, kvůli rozhodčím.