Na Spartu se hezky dívá, může to být Vrbův ročník. Baník si hraje na Barcu

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Máme za sebou druhé ligové kolo, v čele jsou okamžitě čtyři největší favorité. Ročník konečně začal výborně pro Spartu. Strašně to potřebovala, chytila start, nejen ligu, ale hlavně je šíleně důležité, že má jistotu minimálně základní skupiny Evropské ligy.

Evidentně má sebevědomí, je perfektně naladěná, vážně jí to šlape. Dokonce budu tvrdit, že se na Letenské hezky dívá. Dát pět gólů Liberci, to je prostě super počin. Klobouček dolů. A ke všemu na trávníku mužstva, které bylo pro Spartu vždycky velmi těžkým soupeřem. Od kamarádů jsem slyšel, že Liberec bude mít letos velké starosti. Na hřišti, byť hráli dlouho v deseti, to bylo jasně vidět.

Sparta měla v posledních letech obrovské problémy v zápasech venku. Jsem přesvědčený, že v aktuální sezoně tomu bude jinak. Má široký a kvalitní kádr. Vrba může nechat hráče odpočinout, přitom síla na place zůstane. V Liberci